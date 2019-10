Fleischman a entrenadores de Alianza y Universitario: “No deben contribuir a la violencia” [VIDEO]

Eddie Fleischman usó las redes sociales de Fox Sports Radio Perú para dedicarle un extenso mensaje a Pablo Bengoechea y Ángel Comizzo, entrenadores de Alianza Lima y Universitario de Deportes, respectivamente. Ambos técnicos se han enviado polémicos mensajes y el periodista los ha invitado a detenerse por el bien del fútbol peruano.

“Hay que dar por cerrado estos dimes y diretes entre Comizzo y Bengoechea. El saldo es negativo. Los técnicos tienen que hablar de fútbol. Representan a sus instituciones. No están para contribuir al folclore y a la visión que pueden tener los hinchas a partir de lo emocional”, señaló Eddie Fleischman.

Asimismo, el periodista en mención pidió a los entrenadores de Universitario de Deportes y Alianza Lima que no contribuyan con la violencia porque el fútbol peruano ha sufrido de esta dolencia durante años.

“Ellos tienen que ser cerebrales y no contribuir a la violencia en los escenarios, en lo que ha habido muertos y en los que no se juegan clásicos con normalidad porque los hinchas no pueden estar simultáneamente en el estadio”, agregó el comunicador.

PUEDES VER Alianza Lima exige disculpas a diario deportivo por polémica portada [FOTOS]

“Hace muy mal que los entrenadores se enfrasquen en una guerra de ese nivel y sobre todo que se utilicen palabras soeces e insultantes”, finalizó.

Recordemos que Pablo Bengoechea y Ángel Comizzo se dedicaron algunas palabras en las últimas conferencias de prensa que brindaron. “A Alarcón lo felicité en el clásico pero lo de hoy fue muy malo. Igual, no voy a andar llorando ni mariconeando por los rincones”, dijo el DT crema. Mientras que el uruguayo señaló: No me siento aludido por lo que dijo, para nada soy así. (...) Lo tomo como chiste, todos vemos la realidad, todos vemos los partidos, ¿solo yo veo fútbol? Imagino que no".