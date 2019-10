En menos de dos minutos, un equipo japonés recibió dos goles de media cancha [VIDEO]

Ni Loris Karius se atrevió a tanto. El video del encuentro en el que Montedio Yamagata recibió al Ehime FC se volvió viral en YouTube por los groseros errores que cometió el portero Masahiro Okamoto y que le permitieron a los azules ponerse en segundo lugar en la Liga J2.

Luego que la primera mitad finalice 1-0 con gol de Takahiro Yanagi, los locales aprovecharon que su rival adelantó sus líneas, portero incluido, para liquidar a la visita.

Fue a los 61′ que Shun Nakamura recibió el balón metros antes del mediocampo y, tras ver al portero exageradamente lejos de su arco, sacó un potente remate que se introdujo en el arco. Todos los jugadores del Ehime miraban Masahiro Okamoto intentado obtener respuesta acerca de su posición en el terreno.

La triste historia de Okamoto no terminó allí, pues no habían pasado ni dos minutos cuando un rebote le quedó a Tatsuhiro Sakamoto y al ver que el guardameta estaba adelantado nuevamente, sacó un zurdazo que, a pesar de no ser tan alto, venció al lento portero y se metió al arco. En la banca no lo podían creer.

A pesar de la evidente responsabilidad de Okamoto en los goles, algunos fanáticos en redes sociales debaten si fue más un mérito de los jugadores o culpa del portero.