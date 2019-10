Luis Abram confesó que la evolución de su juego es gracias a las enseñanzas de Gabriel Heinze [VIDEO]

Luis Abram va en por el camino correcto a convertirse en un referente de la selección peruana. Su buen momento en el Vélez Sarsfield se ve reflejado en la Bicolor y eso lo demostró en la última Copa América donde se logró el subcampeonato. El defensa central fue entrevistado y habló de la influencia de Gabriel Heinze en su juego, asimismo explicó porqué es una persona de pocas palabras al momento en la cancha.

El defensa central de Vélez atendió las preguntas planteadas en Movistar Deportes, en medio de la conversación confesó que le costó adaptarse al juego de la Superliga Argentina donde había duelos más friccionados que otros.

“Me costó adaptarme al ritmo, mucho más intenso, se corre más, es más rápido y tienes que estar más atento antes de recibir la pelota cuáles son tus opciones”.

Luis Abram dio el salto al exterior y lo cobijó Gabriel Heinze, DT de Vélez. El experimentado defensa argentino comparte con el peruano todo lo aprendido en su carrera deportiva y cuál es la propuesta de su juego.

“Vélez tiene como idea salir jugando, al igual que River son los equipos que intentan hacerlo”.

“Siempre trata de corregirme, siempre lo escucho, me dice que pase tengo que dar, que pase no, dependiendo qué rival me salga”, narró el central de la selección peruana.

Asimismo, el central incaico de 23 años de edad fue abordado sobre el tema de porqué es callado cuando hace su labor. “No soy un chico que esté gritando todo el tiempo, pero cuando es necesario hay que hacerlo”.

Alguna vez Heinze se refirió a esa característica y destacó algo importante en él. “No habla mucho, pero cuando habla hay que escucharlo porque dice cosas interesantes”.

Abram está en constante crecimiento y sabe que aún le quedan cosas por afinar, una de esas tiene que ver con su salida ante la presión del rival. “Yo creo que cuando el rival me viene a presionar puedo meter un enganche y salir por el otro lado”.