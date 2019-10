Real Madrid vs. Leganés EN VIVO EN DIRECTO: en duelo por la Liga Santander

Real Madrid cara a cara ante Leganés EN VIVO desde el Estadio Santiago Bernabéu (EN DIRECTO ONLINE por Movistar y Facebook Live) este miércoles 30 desde las 3:15 p.m. en el horario peruano en la jornada 11 de la Liga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido y las incidencias vía La República Deportes.

También sin jugar el fin de semana y con un partido menos, el Real Madrid (6º, 18 puntos) medirá hasta dónde llega la reacción del Leganés, que ganó el sábado su primer partido de la temporada. Una buena ocasión para los de Zinédine Zidane de sumar los tres puntos ante el colista y su frágil defensa.

Con la ausencia de dos elementos importantes del equipo -Gareth Bale y James Rodríguez- Real Madrid, asumirá el encuentro de la liga española con el objetivo de sumar puntos a como dé lugar que le permita escalar en la tabla de posiciones, ocupa el sexto puesto.

El técnico francés del Real Madrid Zinedine Zidane afirmó este martes que Gareth Bale recibió permiso del Real Madrid para viajar a Londres el lunes y precisó que el galés no ha hablado de una posible salida del club blanco.

Bale no juega desde su lesión en la pantorrilla producida durante un partido con su selección el 13 de octubre, y su viaje a Inglaterra ha desatado las especulaciones en torno a su marcha del Real Madrid en el mercado de enero.

“Se fue a Londres por un tema personal y con permiso del club. Habló con el club porque tiene su derecho a tener cosas personales”, afirmó Zidane este martes en la conferencia de prensa previa al partido liguero en el Santiago Bernabéu ante el Leganés.

Con información de AFP

Real Madrid v Leganés EN VIVO por la Liga Santander

Posibles alineaciones: EN VIVO EN DIRECTO el Real Madrid vs. Leganés

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema y Hazard

Leganés: Cuéllar; Rosales, Bustinza, Chidozie, Silva; Roque Mesa, Rivera, Recio; Óscar, Carrillo, Braithwaite.

Horarios en el mundo para VER EN VIVO EN DIRECTO el Real Madrid vs. Leganés

La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Leganés está pactado para las 3:15 p.m. (hora peruana) en el Estadio Camp Nou por la fecha 11 de la Liga Santander.

- Perú: 3:15 p.m.

- México: 3:15 p.m.

- Colombia: 3:15 p.m.

- Ecuador: 3:15 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 3:15 p.m.

- Venezuela: 4:15 p.m.

- Bolivia: 4:15 p.m.

- Paraguay: 5:15 p.m.

- Chile: 5:15 p.m.

- Argentina: 5:15 p.m.

- Brasil: 5:15 p.m.

- España: 9:15p.m.

- Italia: 10:15 pm

¿Qué canal transmitirán EN VIVO ONLINE el Real Madrid vs. Leganés?

Para VER EN VIVO | EN DIRECTO el Real Madrid vs. Leganés | Transmisión vía Internet Gratis | tendrás que engancharte a la señal de ESPN, Movistar LaLiga y Mitele Plus (España). En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes.

- Brasil: Fox Premium

- China: QQ Sports Live, iQiyi, PPTV Sport China

- Costa Rica: Sky HD

- Dinamarca: Strive Sport

- República Dominicana: Sky HD

- El Salvador: Sky HD

- Francia: beIN Sports 3, beIN SPORTS CONNECT

- Alemania: DAZN

- Internacional: Facebook Live, Bet365

- Japón: DAZN, WOWOW

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Sky HD

- Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

- España: Movistar Laliga, Mitele Plus

- Reino Unido: Premier Player HD, Premier Sports 1

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Real Madrid vs. Leganés EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por la Liga Santander?

Real Madrid vs. Leganés EN VIVO juegan HOY y podrás seguir todo el encuentro minuto a minuto, además de conocer el pronóstico, alineaciones y resultado, a través de la transmisión que ofrece La República Deportes.