Federación Boliviana de Fútbol pide garantizar seguridad para el amistoso con Chile

Debido a la crisis en Chile, el partido amistoso entre las selecciones de Bolivia vs. Chile correría el riesgo de no realizarse si no se brindan garantías de seguridad. Así lo señaló el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas.

''Acá [en Chile] podríamos arreglarnos para que el equipo entrene en algún lugar. Sin embargo, hay que ver las condiciones mínimas de seguridad, y si esas no existen, no viajaríamos y simplemente habrá que postergar el partido, no queda de otra", indicó.

PUEDES VER Universitario: Henry Vaca fue convocado a la selección boliviana para jugar amistosos

El encuentro entre ambos equipos será el 15 de noviembre en Concepción. "Acá en Bolivia las cosas tampoco están muy bien. Existe cero actividades por las movilizaciones sociales y eso nos tiene muy preocupados como federación. Entendemos que en Chile sucede algo parecido'', dijo el directivo boliviano al medio local “La Cuarta”.

''Como somos nosotros los que jugamos de visitante, pensamos que habrá que tener las condiciones mínimas para poder llegar a disputar el partido", fue el mensaje del representante de la FBF.

Como se sabe, Chile vive intensas semanas de protestas y marchas en todo el país por la crisis política, económica y social. Este martes 29 de octubre se realizará “La marcha más grande de Chile 2”.

Por su parte, en Bolivia también han aumentado los disturbios tras conocerse los resultados de las elecciones 2019. Evo Morales fue reelegido para un nuevo mandato en medio de rumores de ‘fraude electoral’.

Perú vs. Bolivia sub-23: partidos amistosos

Las selecciones de Perú y Bolivia sub-23 disputarán dos encuentros amistosos de cara al Preolímpico Sudamericano Sub-23 Colombia 2020.

Los partidos se realizarán el 14 y 17 de noviembre en Lima.