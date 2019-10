Barcelona vs. Valladolid EN VIVO vía ESPN por la jornada 11 de la Liga Santander

Barcelona vs. Valladolid EN VIVO | VER PARTIDO DEL BARCA HOY | TRANSMISIÓN EN DIRECTO | STREAMING POR YOUTUBE GRATIS | Barcelona recibe HOY 29 de octubre al Valladolid por la jornada 11 de la Liga Santander en el Camp Nou. Este partido será transmitido a través de las señales de ESPN y Movistar a partir de las 15:15 horas de Perú y 21:15 horas de España.

La República deportes hará una transmisión EN VIVO del partido Barcelona vs. Valladolid gracias a ESPN y Movistar. En el streaming encontrarás: minuto a minuto, goles, incidencias, alineaciones confirmadas, posible gol de Linel Messi, posible gol de Luis Suárez, horario del partido, canales para ver la Liga Santander y todo el fútbol español gratis.

Tres días después del no-clásico, el Barcelona recibe al Valladolid en el Camp Nou, en un partido en el que los de Ernesto Valverde recuperan a Gerard Piqué y podría tener unos minutos Ansu Fati, que lleva un mes sin jugar en el primer equipo.

Deportivamente a los azulgrana les ha ido bien el descanso y llegarán al partido frente a los de Sergio González descansados, sobre todo después del exigente encuentro ante el Slavia de Praga en Champions League.

Ante el Valladolid, Valverde podría tener solo una baja por lesión, la de Samuel Umtiti. El otro jugador con problemas físicos, Sergi Roberto, ya ha participado en algún entrenamiento esta semana. En el plano deportivo, será baja por sanción Ousmane Dembélé, que cumplirá su segundo partido, después de que ya no pudiera jugar en Ipurua.

Esta ausencia abre la posibilidad de que Ansu Fati pueda disputar algunos minutos este martes, aunque de salida todo parece abonado a que el tridente formado por Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann, sea el que juegue de inicio.

¿A qué hora juega el Barcelona vs. Valladolid EN VIVO HOY?

País Hora Perú 15:15 horas Ecuador 15:15 horas Colombia 15:15 horas Estados Unidos 16:15 horas México 16:15 horas Venezuela 16:15 horas Bolivia 16:15 horas Paraguay 17:15 horas Argentina 17:15 horas Uruguay 17:15 horas Brasil 17:15 horas Chile 17:15 horas España 21:15 horas

En el equipo inicial no debe haber muchas sorpresas, más allá de la vuelta de Gerard Piqué y de la posibilidad de que Sergi Roberto regrese al equipo en detrimento de Nélson Semedo, aunque es una opción que está por ver.

En la media, pese a las dudas generadas en Praga, el DT del Barcelona podría volver a contar con la tripleta formada por Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Arthur Melo. Si decide realizar algún tipo de cambio siempre tiene al croata Ivan Rakitic y al chileno Arturo Vidal en la recámara.

En todo caso, el partido ante el Valladolid puede servir para volver a ver en acción a Ansu Fati, que el jueves cumple diecisiete años y que hace un mes que no juega.

Fati, como Carles Pérez, tuvo un inicio fulgurante de temporada, cuando en la delantera las bajas se multiplicaban y Valverde tuvo que echar mano de jugadores jóvenes. Desde entonces, ni uno ni el otro apenas tienen oportunidades.

Barcelona vs. Valladolid EN VIVO: Canal de transmisión

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Italia: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga

Reino Unido: Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

La valentía y la entrega serán dos de las principales armas que el Valladolid tratará de desplegar este próximo martes en su visita al Barcelona.

Sergio González, entrenador del equipo blanquivileta, llega sin agobios en la clasificación, aunque, una semana más, no podrá contar con el atacante Sandro, quien ya causó baja en el anterior choque ante el Éibar, ni con el centrocampista Alcaraz y el defensor Javi Sánchez, mientras que Fede San Emeterio podría regresar a la convocatoria puesto que su progresión estaba siendo muy positiva.

El Valladolid llega a esta cita con una importante inyección de moral tras haber sumado una victoria ante el cuadro eibarrés este pasado domingo, que además supuso acabar con la sequía goleadora de los delanteros del equipo -marcó Guardiola- y añadir un plus al buen hacer del canterano Salisu, autor del otro tanto blanquivioleta.

El enfrentamiento ante un rival de la talla del Barcelona implica tener que estar pendientes de más situaciones, entre ellas la capacidad individual de los jugadores azulgranas, de ahí que la defensa tenga que seguir siendo el pilar fundamental de un Valladolid que está adquiriendo un estado idóneo en su funcionamiento.

¿Cuándo juega Barcelona vs Valladolid EN VIVO?

El partido Barcelona vs Valladolid por la jornada 11 de la Liga Santander está programado para el 29 de octubre del 2019 a partir de las 21:15 horas de España en el Camp Nou, estadio del cuadro azulgrana.

En caso vivas en países como Perú, Ecuador y Colombia, podrás disfrutar del Barcelona vs Valladolid EN VIVO desde las 15:15 horas, mientras que en Estados Unidos y México el partido iniciará a las 16:15 horas.