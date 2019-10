Atlanta United vs. Toronto EN VIVO: canales y horarios para ver la final de la Conferencia del Este de la MLS

Ver Atlanta United vs. Toronto EN DIRECTO EN VIVO por ESPN, Fox Sports y MLS Live | Ambas escuadras se enfrentan por la final de la Conferencia del Este de la MLS desde las 07:00 p.m. (hora peruana) Y 8:00 pm (Estados Unidos). La transmisión ONLINE por Internet del partido, con las incidencias, goles y jugadas la podrás seguir en la web de La República Deportes.

Atlanta United vs. Toronto EN VIVO ONLINE: ¿Cómo llegan The Fives Stripes?

The Fives Stripes disputarán la final Atlanta United vs. Toronto en calidad de local en el Mercedes-Benz Stadium. Ellos defenderán el título luego de haber dejado en el camino al New England Revolution y Philadelphia Union.

Frente al Philadelphia disputaron un solo encuentro donde sacaron adelante el partido con un 2-0, los goles llegaron por medio de Julian Gressel y Josef Martínez. Antes de esta llave, midieron fuerzas ante el New England Revolution al que batieron en dos duelos: 3-1 y 1-0.

Un dato para destacar en la previa del Atlanta United vs. Toronto, es que los dirigidos por Frank de Boer mantienen una racha positiva jugando de local, han ganado en 11 de los últimos 12 partidos a lo largo de todas las competiciones, e incluso solo perdió en dos ocasiones en todo el semestre.

Atlanta United vs. Toronto EN VIVO ONLINE: ¿Cómo llegan The Reds?

En cuando a los Reds, las estadísticas le juegan de espalda de cara al Atlanta United vs. Toronto, en sus tres últimos visitas al Mercedes-Benz Stadium, no han podido ganar.

Toronto FC dejó en el camino al New York City tras vencerlo 2-1 con doblete del español Pozuelo. Mientas que contra el DC United les costó sacar adelante el partido, dentro de los 90’ igualaron 1-1, así que el duelo tuvo que alargarse al tiempo de prórroga.

En el alargue llegaron los goles de los Reds que sellaron el triunfo por 5-1, doblete de Jonathan Osorio y un tanto de Nick De León.

Atlanta United vs. Toronto EN VIVO ONLINE: últimos partidos The Fives Stripes

- Atlanta United 2-0 Philadelphia Union | MLS

- Atlanta United 1-0 New England Revolution | MLS

- Atlanta United 3-1 New England Revolution | MLS

- Montreal Impact 1-1 Atlanta United | MLS

- New York City 4-1 Atlanta United | MLS

Atlanta United vs. Toronto EN VIVO ONLINE: últimos partidos The Reds

- New York City 1-2 Toronto | MLS

- Toronto 5-1 DC United | MLS

- Toronto 1-0 Columbus Crew | MLS

- Chicago Fire 2-2 Toronto | MLS

- Los Ángeles 1-1 Toronto | MLS

Atlanta United vs. Toronto EN VIVO ONLINE: últimos partidos

- Toronto FC 3-2 Atlanta United | MLS

- Atlanta United 2-0 Toronto FC | MLS

- Toronto FC 4-1 Atlanta United | MLS

- Atlanta United 2-2 Toronto FC | MLS

- Atlanta United 2-2 Toronto FC | MLS

- Toronto FC 2-2 Atlanta United | MLS

Horarios para ver EN VIVO ONLINE el Atlanta United vs. Toronto por la MLS

- Perú: 7:00 p.m.

- México: 6:00 p.m.

- Colombia: 7:00 p.m.

- Ecuador: 7:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 8:00 p.m.

- Venezuela: 8:00 p.m.

- Bolivia: 8:00 p.m.

- Paraguay: 9:00 p.m.

- Chile: 9:00 p.m.

- Argentina: 9:00 p.m.

- Brasil: 9:00 p.m.

- España: 1:00 a.m. (madrugada del jueves)

- Italia: 1:00 a.m. (madrugada del jueves)

¿Qué canal transmitirán EN VIVO ONLINE el Atlanta United vs. Toronto?

Para seguir EN VIVO EN DIRECTO el Atlanta United vs. Toronto | Transmisión vía Internet Gratis | tendrás que engancharte a la señal de ESPN, Fox Sports y MLS Live. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo.

Argentina ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Chile ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Chile ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica ESPN Play Norte

Cuba ESPNPlay Caribbean

República Dominicana ESPN Play Norte, ESPNPlay Caribbean

El Salvador ESPN Play Norte

Guatemala ESPN Play Norte

Honduras ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte

Italia DAZN

México ESPN Play Norte

Nicaragua ESPN Play Norte

Panamá ESPN Play Norte

Paraguay ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Puerto Rico ESPNPlay Caribbean

España DAZN Spain

Estados Unidos Fox Sports 1, Foxsports.com, MLS Live

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN3 Sur