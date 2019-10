¿Irreconciliable? Arturo Vidal sobre relación con Claudio Bravo: “No somos ni seremos amigos”

En la reciente fecha FIFA la atención se concentró en la selección chilena al conocer que dos de los referentes del equipo se reencontrarían luego de un periodo de contienda que se habría desatado en la etapa clasificatoria en el último Mundial.

Semanas después del esperado encuentro entre Arturo Vidal y Claudio Bravo, el jugador del Barcelona se refirió a la relación que tienen en la actualidad, la cual no se acerca al lazo estrecho que tuvieron varios años atrás.

“Uno de los dos debía dar el paso y no era yo, por eso no me hice problemas y cada uno se entrenó de forma individual. Él lo dio todo, yo también y el equipo lo vio así. No somos amigos, ni seremos amigos, pero la selección chilena es lo más importante”, expresó el autodenominado ‘Rey Arturo’ a El Mercurio.

Además, Vidal confesó que tuvo una reunión privada con Claudio Bravo, sin embargo, no quiso brindar detalles sobre la conversación que habría terminado con su amistad. “He dicho cosas y no tengo por qué decirlas a la prensa. Soy bastante hombre para decirle las cosas a la cara”, sostuvo.

Y añadió que desde entonces no se han vuelto a comunicar. “Ahí quedó. Le dije mi forma de pensar y listo. No sé si lo entendió, porque desde entonces nunca más hablamos”, enfatizó.

En cuanto a las críticas que recibe a diario por el momento de la selección chilena aseguró que ya no le toma importancia, pues prefiere manejarlo a la interna del equipo.

“Hasta el día de hoy me la como. Me la he comido solo con Gary y los más grandes que hemos seguido el proceso. Cuando llegó (Reinaldo) Rueda nos comimos varios viajes a Japón. Teniendo todos esos problemas tratamos de subir nuevamente a la selección de pelear la Copa América. Fue muy duro, nos comimos muchas críticas, pero fuimos hombres y aceptamos lo que decía la prensa”, sentenció Arturo Vidal.