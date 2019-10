Alianza Lima: Los secretos del éxito

Alianza Lima volvió de la altura de Arequipa con tres puntos vitales en su lucha por meterse en la final nacional y mira los siguientes 4 partidos desde la cima de la tabla. Pero, ¿cómo es que un equipo que ha recibido 19 goles se encuentra en una posición tan expectante? Aquí algunas razones que explican el liderato de los ‘íntimos’.

1. Bengoechea, un líder en el banquillo

Tras la salida de Miguel Ángel Russo, el cuadro ‘blanquiazul’ no tuvo que mirar muy lejos para encontrar lo que necesitaba. Las cualidades de Pablo Bengoechea eran precisamente las que el saliente comando técnico no tenía: llegada al jugador y mesura en situaciones límite. En resultados y juego, la mejora tardó en llegar, Alianza comenzó a ganar más seguido pero continuaba perdiendo puntos vitales, no obstante, la calma que irradia el estratega uruguayo siempre dio la impresión de que la situación estaba controlada. Hasta para quejarse del arbitraje, Bengoechea ha escogido cuidadosamente sus palabras y el mensaje llegó fuerte y claro al plantel: el jugador que se preocupe de hacer bien su trabajo que para lo demás hay un líder con chaleco antibalas.

2. Un plantel amplio con variantes

Para el duelo en Arequipa, Alianza llegaba con las sensibles bajas de Gonzalo Godoy, Hansell Riojas y Adrián Balboa, dos de estos jugadores eran muy importantes en la defensa ‘íntima’. No obstante, el técnico Bengoechea no se hizo muchos problemas en encontrar sus reemplazos, de hecho aumentó un hombre más a la zaga y jugó con línea de 5 al fondo. Esta es solo una muestra de la gran cantidad de jugadores que posee el plantel victoriano y que están a la altura de las circunstancias que se pueden presentar. Arroé, Quevedo, ‘Felucho’ Rodríguez y Manzaneda disputan el puesto de extremos, mientras que en la primera línea de volantes pueden alternar Cartagena, Fuentes, Cruzado o Ramírez de acuerdo a como se presenten los partidos. Incluso en el arco hay dos porteros de nivel que siguen dividiendo opiniones en cuanto a su titularidad como Leao Butrón y Pedro Gallese. Alianza no sufre ante las ausencias.

3. Un equipo con facilidad para llegar al gol

Alianza ha recibido 19 goles en lo que va del Clausura, la defensa es una preocupación que muchas veces se ve soslayada por la efectividad de su delantera. Ante la salida de Mauricio Affonso, llegaron al equipo dos delanteros uruguayos que han sorprendido tanto por su eficacia de cara al arco rival como por su entrega en el campo. Adrián Balboa, Federico Rodríguez y Felipe Rodríguez (quien llegó a inicios de año) han formado un tridente charrúa que ha sido responsable de 14 de los 25 tantos que los ’íntimos’ han marcado en el segundo torneo del año. Además, esta cuota goleadora se suma al buen momento por el que atraviesa Kevin Quevedo, máximo anotador de Alianza en el año. El juego aéreo sigue siendo el arma secreta que ha llevado muchas veces a sus defensas a hacerse presentes en el marcador.

Cuatro fechas para jugarlas con el corazón

Alianza Lima llegó a la capital el domingo en la noche y ayer tuvo día libre. Hoy vuelve a las prácticas para prepreparar el encuentro ante Alianza Universidad, el cual se jugará este sábado a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Este es el primero de cuatro finales que incluyen dos complicadas salidas a Juliaca (Binacional) y Moyobamba (U. Comercio).