[VER EN VIVO] Argentina vs. España Sub 17: hora y canal para ver el Mundial en Brasil

Argentina vs. España EN VIVO ONLINE | Mundial Sub 17 | Fútbol Gratis por Internet | Hoy lunes 28 de octubre desde las 03:00 pm (hora de Perú) y 5:00 p.m. (Argentina) la Albiceleste mide fuerzas ante la Furia Roja por el Grupo E del la Copa del Mundo (vía DirecTV Sports, TV Pública y Gol Televisión).Toda la previa y las incidencias del partido te las llevará La República Deportes minuto a minuto con los goles, jugadas y todo el fútbol en vivo que quieres ver.

VER TV PÚBLICA EN VIVO Argentina vs. España por el Mundial Sub 17: ¿Cómo llega la Albiceleste?

La selección argentina es una de las favoritas a clasificarse en este Grupo E, los sudamericanos comparten esa sección con España, Camerún o Tayikistán, competentes a nivel defensivo, pero con algunas dudas en el ataque.

La Albiceleste llega al Argentina vs. España habiéndose proclamado campeona del Sudamericano Sub 17 tras salir ganador en la Hexagonal final. En su última presentación en dicho torneo fueron goleados ante Ecuador (4-1), sin embargo, este resultado no le impidió hacerse con el título y presentarse como una de las grandes candidatas en este torneo mundialista que se disputa en Brasil.

VER TV PÚBLICA EN VIVO Argentina vs. España EN VIVO por el Mundial Sub 17: ¿Cómo llega la Furia Roja?

La Furia Roja es la otra selección en superar esta primera esta del Mundial Sub 17, una victoria en el Argentina vs. España podría suponer una ventaja definitiva de cara a hacerse con la 1ª plaza, al tratarse de un rival directo en la fase de grupos.

España llega a este Mundial tras pasar cierto sufrimiento en el clasificatorio europeo, ya que no sólo tuvo que jugarse el pase a 8avos de final ante Italia, a la que ganó 1-0, sino que luego en cuartos de final necesitó de una tanda de penales para derrotar a Hungría, conseguir la clasificación para semifinales y, por lo tanto, el pase a este Mundial Sub17.

Argentina vs. España EN VIVO por el Mundial Sub 17: números de la Albiceleste

- 63 citaciones en 28 meses

- 320 entrenamientos

- 29 partidos con clubes

- 51 partidos internacionales

- campeón Sudamericano Sub 15 (2017)

- campeón Sudamericano Sub 17 (2019)

VER TV PÚBLICA EN VIVO Argentina vs. España EN VIVO por el Mundial Sub 17: posibles alineaciones

Argentina: Rocco Ríos Novo, Luciano Vera, Francisco Flores, Kevin Lomonaco, Lautaro Cano, Ignacio Fernández, Juan Sforza, Cristian Medina, Matías Palacios, Exequiel Zeballos y Matías Godoy.

Entrenador: Pablo Aimar.

España: Iván Martínez, Joseda, Adrián Grillo, Javi López, Álvaro Carrillo, Robert Navarro, Aitor Vegara, David Larrubia, Germán Valera, Pedri y Pablo Moreno.

Entrenador: David Gordo.

¿A qué hora se juega el Argentina vs. España Sub 17 por el Mundial EN VIVO?

- Perú: 3:00 p.m.

- México: 3:00 p.m.

- Colombia: 3:00 p.m.

- Ecuador: 3:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 3:00 p.m.

- Venezuela: 4:00 p.m.

- Bolivia: 4:00 p.m.

- Paraguay: 5:00 p.m.

- Chile: 5:00 p.m.

- Argentina: 5:00 p.m.

- Brasil: 5:00 p.m.

- España: 10:00 p.m.

- Italia: 10:00 pm

Argentina vs España EN VIVO por el Mundial Sub 17.

¿Qué canal transmitirán EN VIVO ONLINE el Argentina vs. España Sub 17?

Si quieres seguir EN VIVO EN DIRECTO el Argentina vs. España Sub 17 | Transmisión vía Internet Gratis | tendrás que engancharte a la señal de TV Pública, Directv Sports y Gol televisión (España). En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo.

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil SporTV 3

Canadá TSN GO, TSN5

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica TUDN

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador TUDN

Guatemala Tigo Sports Guatemala, TUDN

Honduras TUDN

Italia NOW TV, Sky Sport Collection, SKY Go Italia

México TUDN En Vivo, TUDN

Nicaragua TUDN

Panamá TUDN

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

España Gol

Estados Unidos Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Telemundo

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Cómo ver en España el Argentina vs. España por el Mundial Sub 17

Si estás en territorio español y quieres seguir EN VIVO ONLINE el España vs. Argentin Sub 17 tendrás que engancharte a la señal de Gol Televisión que te llevará todos los pormenores del partido.

- Gol Televisión

Ver GOL Televisión España vs Argentina EN VIVO Mundial Sub-17 | Señal HD

- Gol Televisión

- Gol Televisión +1

- Gol Televisión HD

Grupos del Mundial Sub-17 de Brasil 2019 [A, B, C, D, E y F]

Grupo A Brasil Canadá Nueva Zelanda Angola

Grupo B Nigeria Hungría Ecuador Australia

Grupo C Corea del Sur Haití Francia Chile

Grupo D Estados Unidos Senegal Japón Holanda

Grupo E España Argentina Taykistán Camerún

Grupo F Islas Salomón Italia Paraguay México