Barcelona vs. Valladolid VER EN DIRECTO: hora, fecha y canales para seguir la Liga Santander

VER EN DIRECTO Barcelona vs. Valladolid | Liga Santander 2019-2020 | Este martes 29 de octubre los azulgranas se enfrentan a los blanquivioletas por la jornada 11 de la LaLiga EN VIVO desde el Camp Nou. El choque está pactado para las 3:15 p.m. (Perú) y 9:15 p.m. (España) con transmisión para televisión de ESPN / Movistar LaLiga / Mitele Plus.

La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias. Una vez termine el cotejo te presentará el resumen con el video correspondiente.

VER EN DIRECTO Barcelona vs. Real Valladolid: ¿Cómo llegan los azulgranas?

El cuadro azulgrana, que descasó la última fecha de la Liga Santander a raíz de la suspensión del Clásico español, llega al Barcelona vs. Valladolid sumando una racha de 4 victorias consecutivas en LaLiga. Una serie en la que ha ganado tanto en casa (2-1 vs. Villarreal y 4-0 vs. Sevilla), como fuera de su fortín (2-0 vs. Getafe y 3-0 vs. Eibar). A estos buenos resultados también debemos añadir sus dos triunfos en Champions League frente al Inter y Slavia Praga.

PUEDES VER Messi explicó por qué en algún momento se dijo que era hincha de River Plate e Independiente [VIDEO]

Como local el Barcelona se mantiene imbatido hasta ahora (4 victorias), habiendo logrado marcar 16 goles a favor y dejando caer su arco en cinco ocasiones, lo que le convierte en el mejor equipo en casa de la competición, pese a que todavía le falta medir fuerzas ante su rival de toda la vida, el Real Madrid. En cuanto a la clasificación en la tabla de posiciones, los pupilos de Ernesto Valverde saben que ganando y esperando que el Granada no lo haga recuperaría el liderato perdido.

VER EN DIRECTO Barcelona vs. Real Valladolid: ¿Cómo llegan los blanquivioletas?

En cuanto a los blanquivioletas, el Barcelona vs. Valladolid también es una buena vitrina para sostener su racha positiva de de 5 partidos consecutivos sin perder en el torneo liguero (2 victorias y 3 empates). Esto fue posible gracias a sus triunfos sin recibir goles tales como: el 2-0 frente a Eibar y el 2-0 ante Espanyol. Mientras que sus empates, cruces ante equipos de mayor peso los supo resolver: Athletic Bilbao (1-1), Atlético Madrid (0-0) y Granada (1-1).

Como visitante el Valladolid mantiene una gran regularidad hasta el momento: 2 victorias, 2 empates y la misma cantidad de derrotas. Estos resultados están siendo claves para que el equipo se encuentre más cerca de los puestos con boletos a torneos internacionales, que con el temido descenso, el cual, tiene ahora mismo a 5 puntos de distancia.

PUEDES VER La desafiante mirada de Messi a Valverde que llamó la atención en la Champions League [VIDEO]

Barcelona vs. Real Valladolid: últimos partidos de los azulgranas

- Slavia Praga 1-2 Barcelona | Champions League

- Eibar 0-3 Barcelona | Liga Santander

- Barcelona 4-0 Sevilla | Liga Santander

- Barcelona 2-1 Inter de Milan | Champions League

- Getafe 0-2 Barcelona | Champions League

Barcelona vs. Real Valladolid: últimos partidos de los blanquivioletas

- Real Valladolid 2-0 Eibar | Liga Santander

- Athletic Clib 1-1 Real Valladolid | Liga Santander

- Real Valladolid 3-2 Salamanca | Amistoso

- Real Valladolid 0-0 Atlético Madrid | Liga Santander

- Espanyol 0-2 Real Valladolid | Liga Santander

Barcelona vs Valladolid: jugadores azulgranas concentrados.

Horarios en el mundo para VER EN VIVO EN DIRECTO el Barcelona vs. Real Valladolid

- Perú: 3:15 p.m.

- México: 3:15 p.m.

- Colombia: 3:15 p.m.

- Ecuador: 3:15 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 3:15 p.m.

- Venezuela: 4:15 p.m.

- Bolivia: 4:15 p.m.

- Paraguay: 5:15 p.m.

- Chile: 5:15 p.m.

- Argentina: 5:15 p.m.

- Brasil: 5:15 p.m.

- España: 9:15p.m.

- Italia: 10:15 pm

¿Qué canal transmitirán EN VIVO ONLINE el Barcelona vs. Real Valladolid?

Para VER EN VIVO | EN DIRECTO el Barcelona vs. Real Valladolid | Transmisión vía Internet Gratis | tendrás que engancharte a la señal de ESPN, Movistar LaLiga y Mitele Plus (España). En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo.

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD

Ecuador ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador Sky HD

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Italia DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga

Reino Unido Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Barcelona vs Valladolid: jugadores blanquivioletas concentrados.

¿Cómo ver EN ESPAÑA el Barcelona vs. Valladolid?

Para VER EN DIRECTO Barcelona vs. Valladolid por la Liga Santander tendrás que sintonizar Movistar La Liga. Además, el servicio de paga de Mitele Plus también transmitirá EN VIVO por TV todo el partido completo.

- Mitele Plus

- Partidazo in Movistar LaLiga

- Movistar Laliga