Mosquera le responde a Arroé sobre jugar en Juliaca: “Nadie los obliga a participar del torneo”

A falta de cuatro fechas para que termine el Torneo Clausura 2019, Alianza Lima se convirtió en el nuevo líder e intentará defender la punta para estar en las semifinales de diciembre. Sin embargo, en su camino tendrá que visitar una de las plazas más difíciles de la Liga 1: Juliaca.

Si bien Alianza Lima y Deportivo Binacional tienen programado enfrentarse el domingo 10 de noviembre, dos de los integrantes de ambos clubes ya empezaron a hablar sobre este trascendental partido.

El último viernes, Joazinho Arroé dejó en evidencia su inquietud debido a las condiciones que presenta la mencionada ciudad. “Es casi inhumano jugar en Juliaca. No voy a negar que Binacional tiene un buen equipo, un gran técnico y buenos jugadores. También ganó fuera de visita, pero ir hasta allá significa una gran desventaja para cualquier equipo del llano”, dijo en una entrevista con Gol Perú.

En referencia sobre la preocupación dicha por el atacante blanquiazul, Roberto Mosquera también manifestó su parecer y resaltó que “nadie los obliga a participar del campeonato”.

“En seis partidos que tengo dirigidos aquí, llevo 5 ganados y un partido perdido, aunque merecimos ganar. Eso habla más de lo que yo pueda decir”, empezó diciendo el estratega de Deportivo Binacional en conversación con Radio Ovación.

“De repente es poco inhumano jugar en Juliaca, no es fácil, pero cuando entramos al torneo eso se sabe. Nadie los obliga a participar y Juliaca es parte del Perú. Deben buscar la fórmula, yo también he estado del otro lado (en un club que no es de altura)”, agregó el extécnico de Alianza Lima.