Comizzo y su controversial frase sobre los árbitros: “No ando llorando por los rincones” [VIDEO]

Ángel Comizzo terminó disconforme tras el duelo entre Universitario de Deportes y Cantolao, y no solo por el resultado que consiguieron sus dirigidos. La actuación del árbitro también generó el descontento del técnico argentino, quien calificó como “muy mala” la labor del juez del encuentro.

“Si alguna vez destaqué el buen trabajo de Alarcón, hoy tengo que decir que fue realmente muy malo. Bastante malo”, indicó Comizzo en conferencia de prensa tras el partido.

El entrenador de los cremas se mostró mortificado porque, en su opinión, el árbitro no sancionó algunas faltas a favor de su equipo, como la que sacó de la cancha a Armando Alfageme. Además, no le gustó la cantidad de tarjetas amarillas que recibieron sus jugadores.

Pero lo más polémico de sus declaraciones vino después. Al ‘Indio’ le preguntaron cómo replantearía los partidos sin la presencia de Alfageme, a lo que respondió que tenían que esperar para ver cómo evolucionaban los futbolistas, además de tener en cuenta las amonestaciones en su plantel. Fue aquí que lanzó una dura frase.

“Nos han cargado muchísimo de amarillas injustas, pero, bueno, lo que pasa es que yo no ando llorando por todos los rincones. Yo no ando maric*** por los rincones”, contestó el técnico del cuadro merengue, unas palabras que los hinchas no tardaron en interpretar como un claro mensaje para sus rivales.

Universitario dejó escapar la oportunidad de consolidarse en la punta del Torneo Clausura al resignar un empate en casa ante Cantolao. Los estudiantiles se quedaron con 26 puntos, dos unidades más que sus escoltas Sporting Cristal y Alianza Lima, por lo que en tienda crema deberán esperar que ninguno de estos dos cuadros gane su partido de esta fecha si quieren seguir siendo líderes.