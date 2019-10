Bielsa sobre las marchas en Chile “Son un ejemplo para el resto" [VIDEO]

El estallido social en Chile ha dado la vuelta al mundo. Tras la gigantesca marcha de más de un millón de personas en la plaza Italia, varios personajes se han pronunciado a favor de las manifestaciones del pueblo.

Ahora, el exentrenador de la selección chilena, Marcelo Bielsa, se une a las declaraciones sobre la fuerte situación. Luego del empate en el ‘derby de Yorkshire’, un periodista se acercó al ‘Loco’ Bielsa para preguntar su opinión sobre las marchas en Chile.

Ante la interrogante, Bielsa manifestó que su opinión sería ‘una más’. “Soy un entrenador de fútbol, no tengo el poder de hablar de nada. Mi opinión es solo una opinión más, no porque sea mi opinión va a tener importancia. No soy chileno, por lo cual estoy limitado a la prudencia”, dijo el director técnico argentino.

Marcelo Bielsa es entrenador del Leeds United de la segunda división en Inglaterra.

A pesar de lo dicho anteriormente, el exentrenador chileno dijo que admira a la población chilena por sus protestas ante un régimen sin acciones concretas.

“Admiro lo que los chilenos están haciendo. Los ciudadanos comunes. Son un ejemplo para el resto del país. Reclaman de la manera correcta, en democracia", resaltó.

También, mencionó que ellos están luchando por hacer respetar sus derechos. "Entienden que para tener una buena democracia hay que hacer algo más que votar. Todos describen a los chilenos como gente moderada: están dando un ejemplo de convicción. Son gente sólida”, expresó el ‘Loco’.

En varias oportunidades, el exentrenador de Chile mostró sus diferencias con el mandatario Sebastián Piñera. Incluso, se recuerda cuando el director argentino le negó el saludo en la casa de Gobierno.

Los chilenos recuerdan con mucho cariño al ‘Loco’ por sus logros con la selección ‘mapocha’. Incluso, al despedirlo le otorgaron una banderola con la frase “Don Marcelo Bielsa, Chile le agradece”.

Con un enorme cartel despidieron a Bielsa.

Por último, Marcelo Bielsa habló sobre su temporada con el equipo de los Leeds United. Actualmente, él esta dirigiendo al grupo de Inglaterra en busca de su ascenso a Primera División.