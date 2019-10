Lionel Messi se confiesa: “Si paso mucho tiempo sin tocar el balón, me voy del partido” [VIDEO]

Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, confirmó su necesidad de estar en contacto con el balón durante los partidos en entrevista con el medio TyC Sports. Previamente, el astro del Barcelona, se definiría como un creador de jugadas y no un '9′ con gol.

“No soy un típico goleador, me gusta llegar de atrás, estar en contacto con la pelota y crear el fútbol. También me gusta llegar y hacer los goles, pero no vivo de eso. Si paso mucho tiempo sin tocarla, me voy del partido”, comentó el delantero del Barcelona, Lionel Messi.

El ’10′ del seleccionado argentino, afirmó que tocar el balón en gran parte del partido es vital para su propio desenvolvimiento durante los partidos. Tiempo atrás, el brasileño Dani Alves habría comentado lo mismo acerca de Messi y su necesidad por la posesión del balón.

Cabe recordar que, el actual lateral derecho del Sao Paulo de Brasil, Dani Alves, fue compañero de Lionel Messi durante las 8 temporadas que permaneció en el Barcelona de España.

Lionel Messi confesó que necesita estar siempre en contacto con el balón. Foto: Difusión

Esta revelación también explica por qué el jugador argentino siempre ocupa posiciones como centro delantero, volante y extremo. Aunque algunos opinan que esto puede tener sentido cuando Messi juega en el Barcelona; porque con la camiseta de Argentina, todavía no ha logrado ser el referente que todos esperan.

Entre otros temas que se tocaron en la entrevista, estuvieron el siempre polémico VAR y los clásicos. Sobre el primero, Lionel afirmó que le gusta la inclusión de la herramienta siempre y cuando sea bien utilizada. En cuanto a los clásicos, si marcó la diferencia entre cómo se viven en Europa y América.

“En España si pierdes, no pasa nada. En Argentina no puedes salir de tu casa y es una locura, pero realmente es así. El fútbol, en general, la gente lo vive de esa manera. La locura del día a día se lleva también en el fútbol. El River-Boca o el clásico rosarino son más o menos como el Barcelona-Real Madrid, pero en Argentina la gente está más loca”, acotó el argentino.