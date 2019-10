Inesperada confesión de Messi: “Ronaldo es el mejor delantero que vi”

Es un hecho que Lionel Messi es considerado no solo por hinchas o periodistas, sino también por varios de sus propios colegas, como el mejor futbolista del mundo. Lo que quizá no es tan conocido es a quién considera el propio ‘Lio’ el mejor jugador que vio alguna vez. En una reciente entrevista, al ser consultado por esto último, el rosarino no tuvo problemas en responder.

A pesar de lo que muchos podrían pensar, el primer lugar en la lista personal de Messi no lo ocupa Diego Armando Maradona. Si bien ambos jugadores se han elogiado mutuamente en muchas ocasiones, para la 'Pulga el mejor jugador no es el ‘Pelusa’, sino un futbolista de otro país. ¿De quién se trata?

El argentino se decantó por Ronaldo Nazario, excampeón mundial con Brasil y estrella en clubes como Real Madrid e Inter de Milán. “Ronaldo fue un fenómeno. De todos los delanteros que he visto en mi vida, él fue el mejor. Un jugador impresionante desde cualquier aspecto”, declaró Leo a la cadena TyC Sports.

Con estas palabras, la estrella del cuadro catalán expresó su admiración por el ‘Fenómeno’, también futbolista del Barcelona en su momento, quien en su etapa como jugador ‘culé’ llegó a anotar 34 goles en 37 partidos.

Messi, además, también tuvo palabras de elogio hacia Ronaldinho. “Me ayudó muchísimo, me apadrinó y me hizo sentir cómodo. Lo buscaba siempre en la cancha, pero fueron pocos años los que disfrutamos juntos”, expresó.