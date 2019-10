[DIRECTV EN VIVO] Chile vs. Francia ONLINE: sigue aquí su debut en el Mundial Sub-17

Chile cara a cara frente a Francia EN VIVO desde el Estadio Hailé Pinheiro, de Goiânia, HOY domingo a las 3:00 p. m. en Perú y a las 5:00 p. m. según el horario chileno, en el partido correspondiente al Mundial Sub 17. Recuerda que podrás seguir las incidencias y el minuto a minuto del encuentro vía La República Deportes.

Chile:

Alineaciones del partido entre Chile y Francia por el Mundial Sub-17.

Francia:

Previa Chile vs. Francia

La selección chilena juvenil se estrenará en el certamen mundial nada menos que enfrentándose al poderío de Francia, en un encuentro que se perfila como el más atractivo de la jornada.

El equipo dirigido por Cristián Leiva -que integra el Grupo C- llega al compromiso con la seguridad de hacer un buen papel en la competencia, tal como lo anunció el portero de la roja.

“Francia es un rival fuerte, pero uno más en el camino a nuestro objetivo. Debemos presionarlos y no podemos esperarlos. Queremos hacerles las cosas difíciles”, enfatizó Diego Carreño.

Además añadió que debido a su preparación se encuentran con confianza. “Estamos súper tranquilos. Conocemos al rival, lo estamos estudiando hace mucho tiempo. Como nos ha dicho el técnico: somos fuertes y sólo dependemos de nosotros”.

Chile vs. Francia EN VIVO: horarios del partido por el Mundial Sub 17

La transmisión EN VIVO del Chile vs. Francia comenzará a las 3:00 p. m. (hora peruana) y 5:00 p. m. (hora de Chile). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este crucial cotejo por el Mundial Sub 17:

- México: 3:00 p. m.

- Perú: 3:00 p. m.

- Ecuador: 3:00 p. m.

- Colombia: 3:00 p. m.

- Estados Unidos: 3:00 p. m.

- Venezuela: 4:00 p. m.

- Bolivia: 4:00 p. m.

- Paraguay: 4:00 p. m.

- Argentina 5:00 p. m.

- Uruguay: 5:00 p. m.

- Brasil: 5:00 p. m.

- Chile: 5:00 p. m.

- España: 10:00 p. m.

Chile vs. Francia EN VIVO: canales para ver el partido por el Mundial Sub 17

Si deseas engancharte al Chile vs. Francia EN VIVO por el Mundial Sub 17, podrás sintonizar los siguientes canales de acuerdo a tu ubicación:

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Canadá: TSN GO

- Chile: Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Costa Rica: TUDN

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- México: TUDN En Vivo, TUDN

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

- Estados Unidos: UNIVERSO, Foxsports.com, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, Fox Sports 2

- Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

