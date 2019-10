UFC Singapur: ‘Fuerte’ Barzola perdió ante ruso Movsar Evloev por decisión unánime [VIDEO]

Enrique Barzola reapareció este sábado en el octógono de la UFC Night con una derrota frente al ruso Movsar Evloev por decisión unánime de los jueces. El combate, que se desarrolló en el Singapore Indoor Stadium de Kallang, terminó con una contundente victoria para el ruso por 29-28, 29-28 y 30-27.

La pelea entre Barzola y Evloev era una de las más prometedoras de la cartelera de la UFC Singapur. El también conocido como ‘Guerrero de Cristo’, de 30 años, quien tuvo su primera presentación en Asia ante un Evloev que estaba invicto, inició la acciones sorprendido por las habilidades de su oponente.

Evloev gets the UD win at #UFCSingapore! pic.twitter.com/AUnLgwuA9M