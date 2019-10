UFC Singapur: Maia vs. Askren EN VIVO con Enrique Barzola en acción

UFC Singapur EN VIVO Demian Maia vs. Ben Askren encabezan una tremenda cartelera desde el Singapore Indoor Stadium deKallang, Singapore. El evento, en el que también peleará el peruano Enrique ‘El Fuerte’ Barzola está programado para iniciar a las 4:00 a.m. (preliminares) y 6:00 a.m. (cartelera principal) vía Fox Sports. Además, puedes seguir todas las peleas en larepublica.pe

El peleador peruano, Enrique Barzola, volverá a portar el estandarte nacional en el octágono de UFC este sábado en el evento que la compañía número uno de artes marciales mixtas en el mundo lleve a cabo en Kallang, Singapur. “El Fuerte” enfrentará al ruso Movsar Evloev en un duelo por la categoría de los pesos pluma.

Barzola llega a este combate luego de derrotar al estadounidense Bobby Moffett el pasado 10 de agosto en UFC Uruguay. El también conocido como ‘Guerrero de Cristo’ se quedó con la victoria por decisión dividida (28–29, 30–27, 29–28), obteniendo su sexta victoria en la empresa.

Su rival va por su segunda pelea en UFC luego de triunfar en su debut ante el coreano Sung Woo Choi por decisión unánime. No será una batalla fácil para el peruano, sin embargo su preparación con el American Kickboxing Academy le añade peligrosidad a su arsenal, complementando su gran juego de piso con nuevas armas en el golpe por golpe.

'El Fuerte' está confiado en hacer un buen papel, tanto, que decidió aceptar la pelea pese a que inicialmente quería volver al octágono en noviembre o diciembre. Tener su primera presentación en Asia y medirse con un gladiador ruso invicto fueron factores muy atractivos para volver al ruedo.

La cartelera preliminar del evento iniciará a las 4:00 a.m. (vía Fox Sports) por lo que los seguidores de Barzola deberán madrugar. El evento tendrá como evento estelar un combate entre dos maestros del 'grappling' como Demian Maia y Ben Askren en la división de los pesos welter.

UFC Singapur: análisis del main event

Demian Maia (27-9, peleando desde Sao Paulo, Brazil) espera reafirmarse como un contendiente al título y asegurar el derecho de decir que es el mejor grappler de la división

- No. 10 del ranking peso wélter

- Ex-contendiente al campeonato de peso mediano y wélter

- 3 victorias via KO, 13 via sumisión

- 12 finalizaciones en el primer round

- Tiene victorias ante Jorge Masvidal, Carlos Condit y Chael Sonnen

Ben Askren (20-1 1NC, peleando desde Hartland, Wisconsin) busca volver a subir en el ranking peso wélter contra el más peligroso sometedor de la división

- No. 11 del ranking peso wélter

- Ex-luchador olímpico

- 6 victorias via KO, 6 via sumision

- 9 finalizaciones en el primer round

- Tiene victorias ante Robbie Lawler, Lyman Good y Douglas Lima

UFC Fight Night EN VIVO: Cartelera completa

Peso wélter: Demian Maia vs Ben Askren

Peso ligero: Michael Johnson vs Stevie Ray

Peso ligero: Frank Camacho vs Beneil Dariush

Peso completo: Ciryl Gane vs Don’tale Mayes

Peso wélter: Muslim Salikhov vs Laureano Staropol

Peso paja: Randa Markos vs Ashley Yoder

Peso ligero: Alex White vs Rafael Fiziev

Peso pluma: Enrique Barzola vs Movsar Evloev

Peso completo: Maurice Greene vs Sergei Pavlovich

Peso paja: Loma Lookboonmee vs Alexandra Albu

Peso completo: Raphael Pessoa Nunes vs Jeff Hughes

UFC Singapur: resultado del pesaje

Todos los peleadores del evento dieron con el peso acordado. Los resultados a continuación.

170 lbs.: Demian Maia (170.5) vs. Ben Askren (171)

155 lbs.: Michael Johnson (156) vs Stevie Ray (156)

155 lbs.: Frank Camacho (155.5) vs Beneil Dariush (156)

265 lbs.: Ciryl Gane (239) vs Don Mayes (250)

170 lbs.: Muslim Salikhov (171) vs Laureano Staropoli (171)

115 lbs.: Randa Markos (115) vs Ashley Yoder (115)

155 lbs.: Alex White (155) vs Rafael Fiziev (155)

145 lbs.: Enrique Barzola (146) vs Movsar Evloev (146)

265 lbs.: Maurice Greene (250) vs Sergei Pavlovich (253)

115 lbs.: Loma Lookboonmee (114) vs Alexandra Albu (116)

265 lbs.: Raphael Pessoa Nunes (264) vs Jeff Hughes (254)

UFC Singapur: Horarios en el mundo

Estelares:

07:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

08:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

09:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

13:00 horas - Reino Unido

14:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

20:00 horas - Singapur, China

21:00 horas - Japón

Preliminares:

04:30 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

05:30 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

06:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

10:30 horas - Reino Unido

11:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

17:30 horas - Singapur, China

18:30 horas - Japón

UFC Singapur: Canales para ver Maia vs. Askren

Honduras Fighting Sports Network/FOX Sports

México Fighting Sports Network/FOX Sports

Guatemala Fighting Sports Network/FOX Sports

El Salvador Fighting Sports Network/FOX Sports

Nicaragua Fighting Sports Network/FOX Sports

Panamá Fighting Sports Network/FOX Sports

Ecuador FOX Sports

Perú FOX Sports

Colombia FOX Sports

Bolivia FOX Sports

R. Dominican FOX Sports

Paraguay FOX Sports

Puerto Rico Fighting Sports Network/FOX Sports

Venezuela FOX Sports

Argentina FOX Sports

Brasil FOX Sports

Chile FOX Sports

Uruguay FOX Sports

UFC Singapur: ¿dónde VER EN DIRECTO ONLINE a Demian Maia vs. Ben Askren?

Si quieres seguir por Internet el UFC Singapur EN VIVO: Demian Maia vs. Ben Askren, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del evento y resultados al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el show.