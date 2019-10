ESPN EN VIVO Liverpool vs. Tottenham: cuándo juega, hora, canal y pronóstico por la Premier

Liverpool vs. Tottenham EN VIVO | TRANSMISIÓN EN DIRECTO POR INTERNET | STEAMING GRATIS VÍA YOUTUBE Y FACEBOOK | Liverpool recibe hoy en Anfield Road a Tottenham por la jornada 10 de la Premier League 2019-2020. El partido será transmitido por ESPN a partir de las 11:30 horas (Perú).

La República deportes realizará una transmisión EN VIVO del partido Liverpool vs. Tottenham gracias a la señal de ESPN. En el streaming encontrarás: alineaciones confirmadas, goles, horario, guía de canales completa, jugadas polémicas y más.

Frenado por primera vez esta temporada ante el Manchester United (1-1), el líder Liverpool ha visto cómo se relanza el suspense en la Premier League, antes del inicio de la 10ª fecha, que se disputa este fin de semana.

Todo va muy rápido en el fútbol. La semana pasada parecía harto complicado que los ‘Diablos Rojos’ puntuasen ante un Liverpool que había relegado a ocho puntos a sus perseguidores.

Y ahora es el Tottenham, próximo rival del Liverpool, el que parte para Anfield como si lo hiciese al infierno.

Para el Tottenham de Mauricio Pochettino, el Liverpool es sin duda de mayor entidad que el Estrella Roja de Belgrado, al que barrieron (5-0) el martes en la Champions League, pero su actuación convincente en cuanto a juego y compromiso relanza la incertidumbre para el duelo del domingo.

ESPN 2 EN VIVO Liverpool vs. Tottenham: horario del partido por Premier League

- Perú: 11:30 a.m.

- Ecuador: 11:30 a.m.

- Colombia: 11:30 a.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 11:30 a.m.

- Bolivia: 12:30 a.m.

- Venezuela: 12:30 a.m.

- Chile: 13:30 p.m.

- Argentina: 13:30 p.m.

- Uruguay: 13:30 p.m.

- Paraguay: 13:30 p.m.

ESPN 2 EN VIVO Liverpool vs. Tottenham: canales de transmisión

Si deseas ver el Liverpool vs. Tottenham EN VIVO EN DIRECTO tendrás que engancharte a la señal televisiva de ESPN, ESPN 2 (Latinoamérica), beIN Sports, Sky Sports. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE GRATIS el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo del partido de hoy.

- Perú: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

- Argentina: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

- Australia: Optus Sport.

- Bolivia: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

- Brasil: Watch ESPN Brasil y ESPN Brasil.

- Canadá: DAZN. Chile: ESPN Play Sur, ESPN 2 Sur.

- Colombia: ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur.

- Costa Rica: Sky Sports HD.

- República Dominicana: Sky HD y RUSH.

- Ecuador: ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur.

- El Salvador: Sky Sports HD.

- Francia: RMC Sport 1, RMC Sport en direct y Canal+ Sport.

- Alemania: Sky Sport 1 HD, Sky Go y Sky Sport UHD.

- Guatemala: Sky Sport HD.

Honduras: Sky Sport HD.

- Italia: NOW TV, Sky Sport Uno, SKY Go

- Italia: Sky Sport Football.

- Jamaica: RUSH.

- Japón: DAZN.

- México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Holanda: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

- Nueva Zelanda: Spark Sport.

- Nicaragua: Sky Sport HD.

- Panamá: Sky Sport HD.

- Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

- Portugal: Sport TV LIVE y Sport TV2.

- Puerto Rico: Sky Sport HD.

- España: DAZN Spain

- Inglaterra: SKY GO Extra, Sky Sports Premier League y Sky Sports Main Event.

- Estados Unidos: UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, NBC Sports App, UNIVERSO, NBCSN y Telemundo Deportes En Vivo.

- Uruguay: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

- Venezuela: ESPN Play Sur y ESPN 2 Andina.

Liverpool vs. Tottenham EN VIVO vía ESPN: ¿dónde jugarán por la Premier League?

El Liverpool contra Tottenham se llevará a cabo en el Estadio Anfield Road por la jornada 10 de la Premier League, el cual tiene una capacidad para 54 074 personas.

ESPN 2 EN VIVO Liverpool vs. Tottenham: probables alineaciones

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold; Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Georginio Wijnaldum; Mohamed Salah, Robert Firmino, Sadio Mané.

Entrenador: Jurgen Klopp.

Tottenham:

Paulo Gazzaniga; Serge Aurier, Toby Alderweirled, Jan Vertonghen, Ben Davies; Moussa Sissoko, Tanguy Ndombélé; Lucas Moura, Dele Alli, Heung-Min Son; Harry Kane.

Entrenador: Paucio Pochettino.