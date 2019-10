Ver EN VIVO América vs. Puebla: horario y dónde ver ONLINE el partido por Liga MX

América vs. Puebla EN VIVO | Ver América vs. Puebla Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | Chocan este sábado 26 de octubre (EN DIRECTO vía ESPN 2, TUDN, Televisa Canal 5 y Univisión) por la jornada 15 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Este encuentro del fútbol mexicano tendrá lugar en el mítico estadio Azteca y podrás seguir el minuto a minuto, las incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega América vs. Puebla por la Liga MX?

La transmisión del América vs. Puebla EN VIVO, en donde las Águilas deberán conseguir sí o sí una victoria para no complicar su clasificación a la Liguilla del Apertura Liga MX 2019, comenzará a las 8:00 p. m. (hora de México). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este partido:

Perú - 8:00 p. m.

Ecuador - 8:00 p. m.

Colombia - 8:00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Washington D. C., Nueva York, Miami) - 9:00 p. m.

Venezuela - 9:00 p. m.

Bolivia - 9:00 p. m.

Paraguay - 10:00 p. m.

Chile - 10:00 p. m.

Uruguay - 10:00 p. m.

Argentina - 10:00 p. m.

A falta de cinco fechas para que termine el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, el América se encuentra en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 22 puntos, a solo dos de quedarse fuera de las Liguillas. Su más reciente cotejo fue ante Necaxa, con el que empató 2-2.

Con respecto a ello, el técnico de las Águilas, Miguel Herrera, consideró que la situación de su equipo habla de un buen torneo. “Ha sido bueno porque más allá de las lesiones y las suspensiones, el equipo está ahí; no hemos salido de zona de calificación, pero aquí un torneo bueno no sirve, debe ser buenísimos, extraordinario”, afirmó el Piojo.

El entrenador mexicano de 51 años resaltó que el Club América busca quedar entre los cuatro mejores de la tabla de posiciones. “Debemos cerrar bien para meternos entre los cuatro primeros, hasta ahora no ha sido un torneo como hemos querido, estamos en zona de calificación, pero no nos ha gustado lo que hemos hecho”, apuntó.

Por otro lado, Puebla no ha demostrado una mejoría gravitatoria desde la llegada del estratega peruano Juan Reynoso. La Franja, en estos momentos, es penúltimo el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX con 13 unidades y viene de perder 1-0 con Atlas en condición de local.

¿Dónde ver EN VIVO América vs. Puebla por la Liga MX?

Si quieres estar al tanto de todos los pormenores del América vs. Puebla EN VIVO por la Liga MX, podrás seguirlo por estos canales de transmisión:

México: ESPN 2 EN VIVO, TUDN EN VIVO y Televisa Deportes (Canal 5) EN VIVO

Estados Unidos: TUDN EN VIVO y Univisión Deportes EN VIVO

América vs. Puebla: pronóstico y/o apuestas del partido por Liga MX

Te Apuesto: América (1.57), empate (3.60), Puebla (4.90)

Inkabet: América (1.57), empate (4.00), Puebla (5.25)

Betsson: América (1.55), empate (4.05), Puebla (5.20)

Bet365: América (1.55), empate (4.00), Puebla (5.75)

Alineaciones probables del partido América vs. Puebla por Liga MX

América de México: Guillermo Ochoa; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Antonio López; Richard Sánchez, Sebastián Córdova, Nicolás Benedetti; Roger Martínez, Henry Martín y Francisco Córdova.

Puebla: Nicólas Vikonis; Néstro Vidrio, Maximiliano Perg, Gerardo Rodríguez, Bryan Angulo; Omar Fernández, Alejandro Chumacero, González Díaz, Christian Marrugo, Alan Acosta; Diego Abella.