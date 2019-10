Brasil vs. Canadá EN VIVO ONLINE: a qué hora y dónde ver el inicio del Mundial Sub 17

Brasil vs. Canadá EN VIVO ONLINE GRATIS este sábado 26 de octubre por el Mundial Sub 17. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: DirecTV Sports a partir de la 15:00 horas (Perú) y 17:00 horas (Brasil) en el estadio Bezerrao. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del partido Brasil vs. Canadá EN VIVO GRATIS gracias a la señal de DirecTV Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de la selección de Brasil y Canadá, goles, incidencias de los futbolistas y más.

La selección de Brasil arranca su participación en esta Copa Mundial Sub 17 con el firme objetivo de ser campeón. La ‘canarinha’ sabe que la última vez que lograron coronarse fue en el 2003.

El cuadro ‘verdeamarello’ no tuvo una grata participación en el pasado Campeonato Sudamericano 2019 desarrollado en Perú, donde jugaron únicamente 4 partidos con saldo de 2 triunfos, un empate y una derrota para concluir en la séptima casilla.

Brasil vs. Canadá: Mundial Sub 17 previa

Canadá, por su parte, inicia este certamen con mucha ilusión, ya que regresan a la cita mundialista de la categoría tras no acudir a las últimas dos ediciones.

La última participación del cuadro canadiense fue en el 2013, donde sumaron 2 paridades y una derrota; de hecho nunca han podido salir vencedores en las 6 ediciones que han participado.

Brasil vs. Canadá EN VIVO: horarios del partido por el Mundial Sub 17

La transmisión EN VIVO del Brasil vs. Canadá comenzará a las 3:00 p. m. (hora peruana) y 5:00 p. m. (hora de Brasil). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este crucial cotejo por el Mundial Sub 17:

México: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

España: 22:00 horas

Brasil vs. Canadá EN VIVO: canales para ver el partido por el Mundial Sub 17

Si deseas engancharte al Brasil vs. Canadá EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por el Mundial Sub 17, podrás sintonizar los siguientes canales de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: SporTV 3

Canadá: TSN GO, TSN2

Chile: DIRECTV Sports Chile, Chilevision, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: TUDN

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: TUDN

Guatemala: Tigo Sports Guatemala, TUDN

Honduras: TUDN

México: TUDN En Vivo, TUDN

Nicaragua: TUDN

Panamá: TUDN

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Estados Unidos: Foxsports.com, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, Fox Sports 2

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Brasil vs. Canadá EN VIVO: ¿dónde se disputará el partido por el Mundial Sub 17?