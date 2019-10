El obsceno gesto de Ibrahimovic tras eliminación de Los Angeles Galaxy que indignó a la MLS

El experimentado delantero sueco Zlatan Ibrahimovic volvió acaparar los focos en la MLS, luego de quedar eliminado con Los Angeles Galaxy en las semifinales de la Conferencia Oeste ante el clásico rival Los Angeles FC. Su acción fue compartida por YouTube.

En esta oportunidad, ‘Ibra’ no aguantó el hostigamiento de los aficionados rivales y realizó un vulgar gesto que indignó a los seguidores de la Major League Soccer. Las imágenes, también, se logran apreciar por el portal de YouTube.

La obscena acción de Zlatan Ibrahimovic, que rápidamente se hizo viral por YouTube, sucedió cuando el ariete sueco salía del terreno de juego tras el pitazo final mostrando sus genitales a la afición rival.

Recriminado por los simpatizantes rivales, algo habitual en cualquier escenario, Ibrahimovic les dedicó el polémico gesto mientras los contemplaba con su mirada y su postura.

¿Zlatan le dice adiós a la MLS?

La campaña para Los Angeles Galaxy y para ‘Ibra’ terminó y todos se preguntaron si el excéntrico delantero sueco seguirá o no en las arcas del equipo angelino.

“Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS”, manifestó Zlatan post partido.