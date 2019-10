El emotivo momento de Mauro Cantoro con su hijo Tiago en vivo: “¿Se puede llorar en cámaras?”

Universitario de Deportes tiene un nuevo delantero para las próximas cuatro temporadas. Y es que este jueves se hizo oficial la contratación de Tiago Cantoro, quien firmó su primer contrato profesional luego de meses de incertidumbre.

“Estoy más que feliz por el contrato con Universitario, es un equipo que mi familia quiere mucho. Lo que siento es mucha felicidad, después de pasar momentos duros, que gracias mi familia me apoyó”, fueron las primeras palabras del joven atacante en conferencia de prensa.

“Últimamente he estado jugado de delantero, que es donde me siento más cómodo, porque puedo ir en búsqueda del balón y proponer. Yo me describiría como un '9′, aunque también he jugado detrás de esta posición. Pero me siento más cómodo en la punta”, añadió Tiago Cantoro.

A la firma de contrato, donde estuvieron algunos dirigentes de Universitario de Deportes, también acudió su familia. Mauro Cantoro, padre de Tiago, se mostró muy emocionado y por poco derrama lágrimas al entrevistar a su hijo en vivo.

“No es fácil, pero lo voy a hacer. Quiero que me cuentes un poco tu sentir que diste como jugador profesional”, fue lo que le dijo el exgoleador crema a su progenitor en la transmisión de Movistar Deportes.

“Como lo sabés vos más que nadie, y toda la familia, este es uno de los momentos más felices de mi vida y gracias a ustedes hoy puedo estar acá y todo es más fácil”, fue lo que respondió el nuevo jale de Universitario de Deportes.

Inmediatamente, Mauro Cantoro atinó a decir lo siguiente agarrándole la cabeza a su hijo con un rostro emocionado: “¿Se puede llorar en cámaras?”