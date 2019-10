Hermana de Edison Flores jugará la final del fútbol femenino con Universitario [VIDEO]

El sábado 26 de octubre será un día importante para el fútbol femenino. Por primera vez en la historia del Perú se disputará una final nacional de esta categoría en el Estadio Nacional entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Kimbherly Flores, integrante de Universitario de Deportes, es una de las más experimentadas del equipo que dirige Juan Pablo Durand. Esto la convierte en una de las jugadoras más peligrosas del conjunto crema; sin embargo, cuenta con un extra que hará que las miradas se centren en ella.

Resulta que Kimbherly es hermana de Edison Flores. El popular ‘Orejas’ fue vital para que ella pueda ingresar a Universitario de Deportes, club que terminó convirtiéndose en el equipo de sus amores.

“Universitario fue mi primer club. Llegué hace ocho años a la institución por intermedio de Edison, quien ya estaba ahí. Él me contó que habían pruebas para el equipo femenino y, como siempre me gustó, decidí probar suerte y me quedé”, contó la jugadora al diario Depor.

A pesar de estar distanciada de Edison Flores por motivos laborales, la integrante de Universitario de Deportes confesó que se comunica constantemente con él. “Sigo muy cerca su carrera. Me apoyo mucho en él. También, le deseo suerte antes de cada partido que le toca jugar”, señaló.

Asimismo, contó lo que la diferencia de Edison Flores. “Soy back central, a diferencia de Edison que es más de ataque. Eso me ayuda porque me comenta lo que hace para sacarse a la defensa y esos consejos me sirven a la hora de los choques con el oponente”, agregó Kimbherly Flores.

Respecto a la final entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, señaló que el conjunto crema está lleno de confianza porque las jugadores llevan años trabajando juntas.

“La mayoría viene jugando varios años juntas. Nos conocemos y por eso hay confianza para poder organizarnos. Sobre los números que logramos en la etapa regular, es únicamente una estadística. Sabemos que es importante ganar, pero vamos a salir a divertirnos mañana”, concluyó.