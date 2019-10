Seguridad que fue despedido de Boca por celebrar triunfo de River fue acogido en el Monumental

El festejo de un hombre de seguridad del Estadio Alberto J. Armando en el Boca Juniors vs. Rver Plate fue uno de los incidentes que más llamó la atención del duelo y es que era insólito que el efectivo de La Bombonera se una a las arengas del cuadro visitante, ¿qué pasó?

Gabriel Portillo no pudo ocultar su hinchaje con el finalista de la Copa Libertadores 2019, y en medio de su jornada de trabajo se acercó al plantel de Marcelo Gallardo para celebrar la clasificación del club de sus amores, sin imaginar que su despedida era la terrible consecuencia.

“Primero me pidieron que renunciara. Me dijeron que me daban un sueldo y que renunciara. Si no, me echaban con causa y no recibía un mango”, explicó Portillo a Radio La Red al ser consultado sobre el acontecimiento que protagonizó.

“Me dijeron que generé disturbios, que lo que hice era incitación a la violencia... me mandaron la carta a mi casa”, relató el efectivo de seguridad en referencia a los motivos que le dieron para que presente su dimisión.

Pero no todas eran malas noticias para el hincha acérrimo del River Plate, pues recibió una nueva propuesta de trabajo en donde deberá garantizar el orden en el Estadio Monumental de Núñez.

“Me llamaron de Tech, de la empresa de River, para hacer una entrevista. Todo fue por una gestión del club para que no me quede sin trabajo”, enfatizó Gabriel Portillo.

Asimismo, confesó lo que pasó para que deje su ubicación en el recinto de Boca Juniors e ingrese al gramado para abrazar a Matías Suárez y Lucas Pratto por la clasificación a la Copa Libertadores.

“Viví todo lo de River. Estaba en el campo de juego y no resistí la tentación, se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza. Era mucha emoción. Los vi ahí y estaba justo al lado, me acerqué y listo. Fueron 20 segundos, los abracé y los solté, nada más”, sentenció.