José Carvallo: “Hay que cuidar este punto de ventaja porque nos puede sacar campeones”

La ventaja que tienen sobre sus escoltas es mínima, pero en Universitario saben que esa pequeña diferencia puede llegar a ser determinante. José Carvallo se refirió al momento que atraviesa el cuadro estudiantil y habló sobre lo que se viene para la 'U' en lo que resta del torneo.

“Este campeonato va a ser durísimo, va a terminar muy apretado. Nos han tocado partidos difíciles, hay equipos que se juegan el descenso, clasificaciones a torneos. Este punto de ventaja hay que cuidarlo como oro porque es el que nos puede sacar campeones”, declaró el arquero merengue en conferencia de prensa.

En ese sentido, se mostró optimista en cuanto al rendimiento de sus compañeros. “Es verdad que no anotamos hace tres partidos pero tenemos plena confianza en los jugadores que están en la ofensiva. Me siento confiado en que este partido se va a abrir el arco, son rachas”, señaló Carvallo, quien además no ocultó su alegría por el regreso de Alberto Rodríguez a la zaga.

“(Durante) esta lesión que la tuvo tiempo alejado, yo lo he visto entrenar de la mejor manera, con el mejor ánimo. Lo vi siempre con las ganas de volver, con ganas de regresar y lo ha logrado porque no es fácil. Es un jugador importantísimo para esta recta final”, expresó.

Alberto Rodríguez superó su lesión y podría reaparecer en el partido de esta fecha, ante Cantolao.

También respaldó implícitamente al Ángel Comizzo para una posible renovación con el cuadro crema. “Es un tema que le corresponde a la dirigencia, nosotros nos sentimos cómodos trabajando con el comando técnico”, manifestó.

Por último, evitó polemizar sobre la actuación de los árbitros a lo largo del campeonato. "Ha habido errores para todo el mundo”, resumió el guardameta.

Universitario se mide este sábado ante Cantolao con el objetivo de mantenerse en la punta del torneo. El conjunto de Ate suma 25 puntos y lidera la clasificación del Torneo Clausura, aunque es seguido muy de cerca por Alianza Lima y Sporting Cristal, ambos con 24 unidades.