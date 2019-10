Adiós al 'Piqui’: Jorge Cazulo revela detalles sobre su retiro del fútbol

Desde su primer título conseguido en esta década, Jorge Cazulo se convirtió en uno de los íconos de Sporting Cristal. El aguerrido futbolista se metió al corazón de la hinchada celeste por su actitud dentro y fuera de la cancha, además de las innumerables muestras de afecto que suele profesar hacia el club.

Tanto es el cariño de Cazulo por los bajopontinos, que el uruguayo analiza no volver a seguir jugando si no es por el equipo que lo alberga entre sus filas desde hace siete años. Por ello, afirmó que tiene pensado retirarse del fútbol la próxima temporada, justo cuando vence su contrato con el elenco del Rímac.

“La idea es terminar el año que viene mi vínculo con Sporting Cristal y retirarme, que fue lo que acordamos. Yo no deseo jugar con otra camiseta que no sea la de Cristal. Solo hice la salvedad a los directivos, que si ellos consideran que aún puedo rendir otra temporada más, luego de eso, que me dieran la posibilidad de analizarlo”, reveló el futbolista en diálogo con la cadena internacional ESPN.

Sobre las chances de Cristal de ganar el título de la Liga 1, el ‘Piqui’ considera que el rendimiento del equipo es bueno, y que eso les ha permitido situarse en una posición expectante en la lucha por el campeonato.

“Estamos bien, creo que hemos sostenido durante todo el torneo una regularidad que nos ha hecho competitivos y en este último tramo quizás hemos encontrado mayor solidez, hemos ganado partidos de visita que han sido importantes y estamos a la expectativa para la parte final del torneo”, comentó.

Jorge Cazulo llegó a Sporting Cristal en 2012, año en el que ganó el entonces Torneo Descentralizado. Posteriormente, ganó también los campeonatos de 2014, 2016 y 2018 y se nacionalizó peruano en el año 2015.