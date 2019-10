Ricardo Gareca mantiene compromiso con la selección peruana y descarta dirigir a Boca Juniors

La población nacional se puso en alerta cuando se conoció que Boca Juniors está -nuevamente- al acecho del entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, luego de quedarse en la etapa semifinal de la Copa Libertadores 2019.

Y es que, a pesar que el estratega argentino ha manifestado que cumplirá su contrato con el equipo nacional (hasta el 2022), la inestabilidad que atraviesa la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la posibilidad de una atractiva oferta de los xeneizes alarmó a los hinchas de la bicolor.

Precisamente frente al sinfín de especulaciones sobre la partida de Ricardo Gareca, el reciente lunes, éste se reunió con Juan Carlos Oblitas y Agustín Lozano (director deportivo y presidente de la FPF) para aclarar el panorama.

De acuerdo con el diario Libero, la conversación duró casi tres horas, en las que el Tigre Gareca reafirmó su compromiso con la selección peruana y los integrantes de la federación garantizaron que trabajarán en el bien del equipo de cara a la Copa América 2020 y las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Por su lado, Ricardo Gareca dejó en claro que se mantiene al margen de lo que pueda suceder en la interna de la FPF, por lo cual se mantendrá al mando de la selección.

“Más allá de cualquier situación especial, yo respeto mis contratos”, aseguró en incontables ocasiones al ser cuestionada su continuidad en la bicolor. Asimismo, el presidente de Boca Juniors reveló que Gareca prefirió cumplir con el acuerdo que tiene con Perú.

A mí me gusta el ‘Flaco’ Gareca, no hay muchos técnicos tampoco en estos momentos y no hay tantos técnicos a la altura de Boca. Es difícil encontrar un técnico para Boca”, enfatizó Daniel Angelici.