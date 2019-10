Cambios en el IPD

Una nueva semana empezó en el IPD sin novedades en el frente, parecía que el terremoto había pasado y la polémica de los 147 deportistas retirados del PAD había quedado atrás. Sin embargo, existía un compromiso gubernamental, un anuncio de cambio que finalmente se inició ayer con un movimiento que parecía previsible: la salida del presidente Sebastián Suito.

PUEDES VER Hernán Viera: La carga más pesada

El sábado 19 de octubre, la ministra de Educación, Flor Pablo, respondió a la controversia anunciando una reestructuración del ente rector del deporte peruano. “Necesitamos un nuevo IPD”, fueron las contundentes palabras con las que prometía tomar acciones inmediatas para que el IPD esté verdaderamente al servicio de los deportistas.

PUEDES VER IPD ordena la reposición de los 147 atletas al Programa de Apoyo al Deportista

En ese sentido, la salida de Sebastián Suito era inminente y su renuncia habría sido solicitada por el Minedu desde el viernes 18 de este mes, concretándose en horas de la mañana del día de ayer −aunque igualmente siguió despachando−. El expresidente de la Federación de Muay Thai completó solo 9 meses en el cargo, convirtiéndose en el quinto mandamás del IPD que deja la institución en los últimos cinco años, una muestra de la inestabilidad reinante en el manejo de nuestro deporte. Hasta el cierre de la edición, todavía no había un comunicado oficial al respecto, pero la decisión ya estaría tomada.

Antecedentes

Luego del éxito que Lima 2019 significó en todos los sentidos, una contradictoria decisión del IPD causaba sorpresa e indignación en el ambiente deportivo, 147 atletas habían sido retirados del Programa de Apoyo al Deportista (PAD). Sebastián Suito, luego de sostener una reunión en la que intentó explicar a los afectados el porqué de la medida, respondió que el recorte no había pasado por sus manos sino por una “decisión unilateral” de la Dirección Nacional de Deportes Afiliados (Dinadaf).

Esto provocó la renuncia de Víctor Aspíllaga de la Dinadaf desmintiendo la versión de Suito –otro que también presentó su carta fue Alberto Tejada de la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (DINASEB) al no estar de acuerdo con el manejo–. Sin embargo, el tema no quedó ahí, el IPD envió un comunicado en el que anunciaba la reposición de los 147 deportistas al PAD; no obstante, los atletas no tomaron a bien esta ‘solución’ en una conferencia de prensa en la que los deportistas ya hablaban, incluso, de asociarse para no permitir más injusticias.

Suito no se pronunció más, mantuvo silencio hasta que finalmente decidió responder a la solicitud del Minedu y presentar su renuncia. Este es solo el primer paso, ya que la consigna no responde solo a un cambio en la jefatura, sino una refundación total del IPD para convertirlo en un ente modelo.

Un IPD para todos

Camila Valle, quien fue una de las más críticas tras el escándalo, ve con esperanzas esta reestructuración del IPD y coincide con sus compañeros en que el enfoque principal deben ser los deportistas. “Nos reunimos con la ministra y dimos propuestas, se nos aseguró que íbamos a trabajar todos juntos, salimos muy satisfechos”, señaló.

El perfil que quieren los deportistas

“Deben entrar personas competentes que reorganicen el PAD para que ningún deportista sea sacado injustamente. El nuevo presidente debe tener capacidad de gestión y haber ejercido cargos ligados al deporte con una trayectoria comprobada. Además sería bueno que haya sido deportista”, sostuvo Camila Valle (remo).