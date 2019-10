¡Llega el gol! Universitario apostará por Tiago Cantoro durante cuatro temporadas

Universitario de Deportes ya piensa en la próxima temporada de la Liga 1. Y es que Jean Ferrari, gerente deportivo del conjunto crema, se refirió a las acciones que realizarán los responsables del club de cara al futuro.

En ese sentido, el dirigente de Universitario confirmó en una entrevista que en los próximos días estarán oficializando la incorporación del delantero Tiago Cantoro por las próximas cuatro temporadas.

“Esta semana vamos a sentarnos a oficializar su contratación de cara a lo que será cuatro temporadas. Ya nos hemos puesto de acuerdo, es una apuesta muy interesante y tiene proyección importante”, manifestó Jean Ferrari en conversación con RPP Noticias.

Asimismo, el exfutbolista remarcó que, antes de empezar a buscar a los jugadores que reforzarán a la U el próximo año, deberán renovar el contrato de Ángel Comizzo, quien le ha cambiado la cara a los Merengues desde su llegada.

“Lo primero que tenemos que hacer es cerrar la renovación de Ángel Comizzo. A partir de ahí vamos a ver el tema de los contratos de jugadores... Hoy no pueden decir que la U no está jugando bien, cosa que no le pasa a otros equipos. Los equipos que mejor están jugando al fútbol son Universitario y Sporting Cristal”, señaló Ferrari.

“En cuanto al fitxure, no hay ningún partido accesible, todos van a ser complicadísimos. En cuanto a las declaraciones de Ángel (Comizzo), ha leído el reglamento y la ha tenido clarísima", finalizó el dirigente de Universitario de Deportes.