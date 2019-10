Surf peruano en su ola más difícil

Con 7 medallas en Lima 2019, este año fue glorioso para el surf peruano. Sin embargo, hoy, la situación es distinta, una denuncia administrativa podría privar a muchos de nuestros tablistas del sueño de llegar a Tokio 2020.

Con Daniella Rosas y Lucca Mesinas prácticamente clasificados a los próximos Juegos Olímpicos, dos cupos más se revalidarán en el ISA World Surfing Games 2020, torneo en el que nuestros deportistas podrían no llegar con la preparación debida si prospera una denuncia contra la Junta Directiva de la Federación Nacional de Tabla (FENTA), la misma que el actual presidente, Alberto Figari, considera injusta y que, además, tiene un conflicto de intereses en el proceso.

PUEDES VER Daniella Rosas: La reina de los mares

En el mes de setiembre, la Segunda Sala del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte acogió la denuncia impuesta por Fernando Acosta Cisneros, una persona sin ningún vínculo con la tabla y a quien Figari señala como allegado a José María Escudero, actual presidente de la CSJDH, el mismo que, en su momento, intentó postular a la presidencia de la FENTA sin éxito.

Dicha denuncia es sobre una falta en la actualización de estatutos. En un comunicado, FENTA informó que los estatutos en cuestión no fueron actualizados por falta de quórum en las diversas asambleas que se convocaron para subsanar este tema, recayendo gran parte de la responsabilidad en los clubes.

Tablistas unidos

En el peor de los casos, la sanción podría traer la inhabilitación de la actual directiva, lo cual paralizaría por completo las actividades de preparación de los tablistas hasta el ingreso de una nueva junta. En ese sentido, Miguel Tudela, Sofía Mulanovich, Daniella Rosas, entre otros, mostraron su apoyo a la FENTA expresando su preocupación por lo que esta situación puede traer para sus carreras.

PUEDES VER Velerista peruana María Belén Bazo clasificó a Juegos Olímpicos Tokio 2020

“Nosotros somos los principales afectados, nos están cortando todo el trabajo que venimos haciendo para el ciclo olímpico”, señaló Tudela.

La respuesta de Escudero

José María Escudero, presidente de la CSJDH, negó tajantemente la existencia de un conflicto de intereses. “A falta de un representante del COP en la segunda sala, la ley me obliga a tomar su lugar como tercer miembro, yo no tengo nada que ver en el proceso, no tengo ni amistad ni enemistad con las partes. De ninguna manera peligra el apoyo que los deportistas necesitan para Tokio 2020. Que estén tranquilos, no deben temer porque la ley los protege”.