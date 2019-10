“Tiene experiencia, selección, Mundial”: en Argentina piden a Gareca como DT de Boca Juniors

Los hinchas de Boca Juniors siguen con la herida abierta tras ser vencidos en semifinales de la Copa Libertadores por el clásico rival, River Plate. Uno de los más señalados a la hora de buscar responsables es el entrenador, Gustavo Alfaro, quien dejó un mensaje después del partido en el que da a entender que no seguiría en el cuadro ‘bostero’.

Por ello, ya se han empezado a vocear nombres para reemplazarlo y uno de ellos es el de Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana. El ‘Tigre’ fue propuesto por José Basualdo, exentrenador de Universitario quien, en diálogo con Fox Sports, sugirió el nombre del técnico de la bicolor ante la pregunta de quién le gustaría como próximo DT de los auriazules.

PUEDES VER La exorbitante cifra económica que River le arrebató a Boca tras pasar a la final de Copa Libertadores 2019

“En este momento, de los que hay, a mí me gusta el ‘flaco’ Gareca. No hay muchos técnicos para este momento, no hay tantos técnicos a la altura de Boca Juniors”, declaró el también exjugador ‘xeneize’

‘Pepe’ resaltó las cualidades de su compatriota, las cuales señaló que son las que necesita Boca en estos momentos. “Tiene tranquilidad, experiencia, Selección, Mundial. Una espalda con la que puede llegar a ser un buen técnico para Boca Juniors. Eso es lo que se necesita en este momento, un técnico que venga y que no le pese estar en el club”, expresó Basualdo.

El argentino fue contundente al afirmar que Boca debe recuperar su identidad de juego, algo de lo que, en su opinión, carece el equipo últimamente. “Hay que volver a analizar todo. Tienen que venir jugadores a ganar títulos, no podemos hacer experimentos”, finalizó.

PUEDES VER DT de River Plate encaró a Víctor Hugo Carrillo al final del partido contra Boca Juniors [VIDEO]

¿Podría realmente Gareca llegar a Boca Juniors? Si bien no es la primera vez que se le menciona, el hecho cobra fuerza por la coyuntura que vive el equipo actualmente, aunque aún no hay ningún pronunciamiento oficial.