[EN VIVO] Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers: horario y canal de transmisión ver la NBA

Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers EN VIVO por la NBA se enfrentan en el partido de HOY vía ESPN y NBA League Pass. También, puedes seguir el LIVE STREAMING por Facebook y YouTube. Chocan desde las 6:30 p.m. (hora peruana).

Boston Celtics y Philadelphia 76ers debutan en la NBA tras caer en semifinales de su conferencia en la última edición. Ambos equipos esperan poder iniciar de la mejor manera la temporada 2019-2020.

El pivot turco de los Boston Celtics de la NBA, Enes Kanter, criticó este martes al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan por la ofensiva militar que lanzó hace dos semanas contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria.

"(Erdogan) no respeta los derechos humanos", denunció el veterano pívot en una entrevista con la cadena estadounidense CNN. "No hay democracia. No hay libertad de expresión o religión en Turquía".

“Definitivamente, es un hombre muy malo”, dijo Kanter sobre Erdogan. “Lo llamé el Hitler de nuestro siglo por una razón”.

El jugador, quien firmó con los Boston Celtics tras jugar con los New York Knicks y Portland Trail Blazers la temporada pasada, consideró que lo que les esta sucediendo a los kurdos en el norte de Siria es una “tragedia humana”.

Boston Celtics:

Kemba Walker, Jaylen Brown, Jayston Tatum, Gordon Hayward, Robert Williams.

Philadelphia 76ers:

Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford, Joel Embiid.

Horarios para seguir en VIVO ONLINE Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers por la primera fecha de la NBA 2019/20 hoy

- Perú: 6:30 p.m.

- México: 6:30 p.m.

- Ecuador: 6:30 p.m.

- Estados Unidos: 16:30 PT/ 19:30 ET

- Colombia: 6:30 p.m.

- Bolivia: 9:30 p.m.

- Venezuela: 9:30 p.m.

- Argentina: 8:30 p.m.

- Uruguay: 8:30 p.m.

- Paraguay: 8:30 p.m.

- Chile: 8:30 p.m.

- Brasil: 8:30 p.m.

- España: 12:30 a.m. (jueves)

¿Qué canal transmitirá EN VIVO Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers por la primera fecha de la NBA 2019/20

Si quieres seguir EN VIVO EN DIRECTO el Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers por la primera jornada de la NBA tendrás que poner la señal televisiva de ESPN (Latinoamérica), ESPN (Estados Unidos) y NBA League Pass (Streaming). En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá todas las incidencias y el resumen completo.

Latinoamérica: ESPN

Estados Unidos: ESPN

Streaming: NBA League Pass