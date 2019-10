Edwin Oviedo le responde a Pepe Soto: “Haremos el mayor esfuerzo por Juan Aurich” [VIDEO]

Juan Aurich se encuentra en los primeros puestos de la Liga 2 y mantiene vivas sus posibilidades de llegar a la primera división en el 2020. No obstante, en el lado económico, el equipo de José Soto no la ha pasado muy bien, por lo que le pidieron ayuda a Edwin Oviedo. El expresidente de la FPF respondió.

“Comando técnico y jugadores del Club Juan Aurich, me ha sorprendido mucho el llamado del profesor José Soto y de los jugadores para colaborar con el buen trabajo que vienen haciendo para lograr volver a la Liga 1”, empezó el comunicado de Edwin Oviedo.

“Cuando asumí la presidencia de la FPF, tuve que dejar el Club Juan Aurich. Vi con mucha tristeza cómo se fue cayendo hasta perder la categoría en el 2017. No podía asumir ambas responsabilidades, ya que no era ético. Tuve que cumplir el nuevo desafío que había asumido con la responsabilidad que ameritaba la selección peruana y gracias a Dios, con todo el equipo de la FPF se logró el sueño de todos los peruanos”, continúan los escritos de Edwin Oviedo.

“Es por eso que el llamado del Juan Aurich me genera gran ilusión y me da la oportunidad de colaborar humildemente, a pesar de las circunstancias en las que hoy me encuentro”, comentó el expresidente de la FPF.

Juan Aurich está en búsqueda del ascenso a la Liga 1.

“Profesor José Soto, dígale a todo su equipo que me pondré nuevamente la camiseta del Juan Aurich en este momento decisivo y crucial para lograr el objetivo que soñamos todos los chiclayanos”, aseveró Edwin Oviedo.

“Pediré a mi familia y Grupo Oviedo que también se pongan la camiseta del Juan Aurich y apoyen en coordinación con el presidente del club las necesidades urgentes, como es el pago de jugadores, comando técnico y trabajadores para que no afecte el estado anímico de ellos y el pago de la deuda a la agremiación para evitar la pérdida de puntos”, indicó el expresidente de la FPF.

“Haremos el mayor esfuerzo para que todos ustedes estén tranquilos y concentrados en hacer realidad ese gran sueño que nos une a todos el pueblo chiclayano de ver a su Juan Aurich en la Liga 1”, concluyó Edwin Ovedio.