Pablo Bengoechea: “El ‘barbas’ mira hacia abajo y hará justicia en el Clausura”

Los constantes fallos arbitrales se han robado el protagonismo en las últimas fechas del Torneo Clausura, y eso lo sabe Pablo Bengoechea, quien apuntó nuevamente a los errores que los referís han cometido y que han influido en el orden de los equipos en la tabla. Aun así, el uruguayo reconoció su responsabilidad en los goles de balón parado que ha recibido.

“Yo soy responsable del por qué el equipo aún no ha podido evitar tantos goles en pelota quieta y por ello seguiremos trabajando para buscar una solución pero, más allá de ello, es obvio que también no estamos primeros por muchos fallos arbitrales que fueron en contra de Alianza. En Cajamarca hubo un claro penal, igual en el Clásico y son puntos importantes que se escaparon. Pero, el ‘Barbas’ mira hacia abajo y hará justicia al final del Clausura” indicó el entrenador en referencia a los penales que no se sancionaron en contra de Universitario.

Además, el entrenador campeón 2017 de Alianza Lima se refirió a lo que le espera a los blanquiazules en la Liga 1. “Viendo el fixture podemos decir que Alianza y Cristal tienen calendarios muy similares porque aún tienen que jugar en Arequipa y Juliaca, en cambio Universitario tiene una salida a Cajamarca. Todos los partidos son parejos pero es obvio que hay ciudades más complicadas que otras. Sin embargo estamos en una situación límite, luego que se nos escapara esa victoria ante Mannucci que la teníamos en la mano. Restan cinco fechas y nos tenemos que recuperar para tratar de estar en la definición del torneo. Por lo pronto, este domingo vamos a Arequipa y lo afrontaremos como una verdadera final” finalizó.

Como se recuerda, Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario buscan llevarse el Torneo Clausura y obtener su pase a los play-offs de la Liga 1. Por el momento, los cremas son líderes con 25 puntos, seguidos por celestes y blanquiazules que suman 24 unidades. Precisamente los dirigidos por Pablo Bengoechea dejaron escapar la posibilidad de ser el único líder al dejarse empatar ante Mannucci.