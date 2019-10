Arquero con Síndrome de Down debuta en Argentina, ataja un penal y anota otro [VIDEO]

Una nueva y conmovedora historia nos regala el mundo del fútbol, esta vez llega del vecino país de la Albiceleste. Un video se ha vuelto viral en YouTube, y no se trata de la Superliga Argentina, ni en el torneo de ascenso de dicho país, fue en la Liga Sur de Buenos Aires. Giuliano Pambianco, arquero con Síndrome de Down, hizo su aparición en el Sansisena vs. La Armonía donde salvó a su equipo tras un disparo desde los doce pasos.

El joven arquero de 29 años de edad se hizo presente con los colores del Sansisena en los últimos cinco minutos. Este fue tiempo suficiente para que Giuliano demuestre sus dotes bajo los tres palos. A los tres minutos de haber entrado en calor se dio el lujo de atajarle un penal a su contrincante. No pasó ni un minuto de su primer logro, y ya estaba celebrando otra hazaña, anotó desde los doce pasos en el arco contrario firmando el 3-2. A pesar de no haber sido un resultado favorable, la alegría nadie se la puede quitar y eso se vio reflejado en el video viral de YouTube.

Tras lograr su gol, sus compañeros de equipo corrieron hacia él para abrazarlo y festejar su diana en el fútbol argentino. Ese momento fue captado por un celular y posteriormente compartido en el portal de YouTube. La postal describe lo que el fútbol transmite, alegría pura.

Pero no solo sus compañeros ovacionaron a Giuliano Pambianco, el público presente también aplaudió al joven futbolista por su entrega en el partido, esto también se puede encontar en YouTube. Al finalizar el cotejo, ambas escuadras se juntaron a la mitad del campo para sacar una foto con el protagonista de esta historia.

Este acontecimiento se desarrolló el último sábado en la localidad de Bahía Blanca y Coronel Rosales y ha sido remarcado como un hito histórico en el fútbol argentino que tuvo en Giuliano Pambiando, al primer jugador con Síndrome de Down en debutar en un partido oficial.