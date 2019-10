Boca Juniors vs. River Plate: ¿cuánto pagan las casas de apuestas en el superclásico por la Copa Libertadores?

Nuevamente el mundo se paraliza para espectar el superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors, que luchan por encontrar en un cupo en la final de la Copa Libertadores 2019, y como era de esperarse las apuestas invaden las casas de juego.

El momento del cuadro de los Xeneizes lo ubica como favorito, además su condición de local podría influir en el resultado del encuentro que es señalado como el más emocionante de la jornada.

La victoria de los de Gustavo Alfaro paga aproximadamente 2.50 del valor de la apuesta, aunque la franja supera los 3:00. Sin embargo, la clasificación de Boca Juniors ofrece hasta 10 veces la jugada, mientras que River Plate apenas es 1.10.

El marcador del partido de ida obliga a que Boca se las juegue todo por el todo, por lo cual apelará a su calidad de dueño de casa en la Bombonera y superar el 2-0 que tienen los pupilos de Marcelo Gallardo a su favor.

Boca Juniors vs. River Plate por la Copa Libertadores: ¿cuánto pagan las casas de apuestas?

Boca Juniors Empate River Plate Te apuesto 2.12 3.05 3.10 Betsson 2.50 3.15 2.80 DoradoBet 2.60 3.05 3.05 Timberazo 2.55 3.05 2.78 Bwin 2.50 3.10 2.90 Inkabet 2.60 3.10 2.90 Apuesta Total 2.46 2.94 2.68 Bet365 2.55 3.10 2.90

Boca Juniors vs. River Plate por la Copa Libertadores





¿Boca Juniors vs. River Plate? Quien pasará a la final de la Copa Libertadores:

Boca Juniors River Plate Bet365 10 1.062 Bwin 6.50 1.08 Apuesta Total 8.20 1.045 DoradoBet 6 1.10 Timberazo 10 1.05

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció este lunes que el Millonario jugará el martes ante Boca Juniors en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores con la misma alineación titular que se impuso por 2-0 en el partido de ida que se jugó en el Monumental.

Franco Armani, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz, Matías Suárez y Rafael Borré conformarán el once inicial de River Plate.

Boca Juniors vs. River Plate por la Copa Libertadores

“A veces no tengo la necesidad de esperar hasta último momento y esta es una de ellas. No porque no tenga que ocultar nada sino porque estoy convencido y tengo la seguridad de que los jugadores que van a salir al campo son los que mejor están y van a responder en un partido clave”, afirmó Gallardo en rueda de prensa.

"Además, tengo un banco muy fuerte y eso me da seguridad de que si debo hacer una modificación tengo las variantes para hacerla", añadió.

'El Muñeco' dijo que están "enfocados" y "con mucho entusiasmo" porque quieren "lograr la clasificación".

Además, se diferenció de Gustavo Alfaro, el entrenador de Boca Juniors, quien aseguró que el partido de este martes es el más importante de su carrera.

“El partido de mi vida ya lo jugué, fue a fin de año en Madrid. Este es un partido muy importante, un nuevo desafío”, afirmó.

Canales del superclásico argentino entre Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO por Copa Libertadores

Si deseas engancharte al Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la Copa Libertadores, podrás sintonizar los siguientes canales de acuerdo a tu ubicación:

- Perú: Fox Sports Cono Sur.

- Argentina: FOX Sports EN VIVO, FOX Sports Play Sur.

- Brasil: SporTV.

- Bolivia: FOX Sports EN VIVO, FOX Sports Play Sur.

- Chile: FOX Sports EN VIVO, FOX Sports Play Sur.

- Colombia: FOX Sports EN VIVO, FOX Sports Play Sur.

- Ecuador: FOX Sports EN VIVO, FOX Sports Play Sur.

- España: DAZN Spain.

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS.

- Uruguay: FOX Sports EN VIVO, FOX Sports Play Sur.