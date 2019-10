Juventus vs. Lokomotiv Moscú EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por el Grupo D de la Champions League?

Juventus cara a cara frente a Lokomotiv Moscú EN VIVO desde el Juventus Stadium (EN DIRECTO ONLINE por Fox Sports) este martes a las 2:00 p.m. (hora peruana) en la tercera fecha del Grupo D de la Champions League. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del compromiso y las incidencias vía La República Deportes.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El portugués Cristiano Ronaldo, que ostenta el récord de mayor número de goles anotados en Champions League espera poder llevar a la Juventus a otra victoria en el campeonato continental.

“Los 700 goles (marcados, ya 701) hacen parte del pasado; yo pienso en más allá. Deseo marcar más para ayudar al equipo. (¿Balón de Oro?) Los premios individuales no son el motor principal, pero obviamente es algo bonito", comentó Cristiano Ronaldo en la previa del duelo entre Juventus y Lokomotiv.

"Estoy contento y orgulloso de ellos, pero la prioridad es ganar con el Juventus y con la selección. Lo récords, después, llegarán. Para mi el fútbol cada año es un desafío“, aseveró Cristiano Ronaldo, estrella de la Juventus.

Para CR7 “tener 33-34 años no significa que se esté en el final de la carrera”. “Lo estoy demostrando, me siento aún más en forma, lúcido y maduro”, añadió. ”Sabéis lo que me hace feliz? Ganar, llegar a casa y ver felices a mis hijos, que me felicitan", indicó el crack de la Juventus previo al duelo ante Lokomotiv.

Sobre sus compañeros en ataque, los argentino Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo ha indicado que “ambos son fantásticos, como también (Federico) Bernardeschi y (Juan Guillermo) Cuadrado. En la Juventus hay jugadores excepcionales y todos trabajan lo mejor posible”, reflexionó Cristiano Ronaldo.

Juventus vs. Lokomotiv EN VIVO: horario para ver la Champions League

El compromiso entre Juventus vs. Lokomotiv es un duelo clave por la Champions League, el cual se realizará a las 2:00 p.m. (hora Perú). si te encuentras en otro país, aquí te dejamos el horario completo:

- Perú: 2:00 p.m.

- México: 2:00 p. m.

- Colombia: 2:00 p. m.

- Ecuador: 2:00 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 3:00 p. m.

- Venezuela: 3:00 p. m.

- Bolivia: 3:00 p. m.

- Paraguay: 4:00 p. m.

- Chile: 4:00 p. m.

- Argentina: 4:00 p. m.

- Brasil: 4:00 p. m.

- España: 9:00 p. m.

- Francia: 9:00 p.m.

Juventus vs. Lokomotiv EN VIVO: canales para ver la Champions League

Fox Sports será el canal encargado de la transmisión del PSG vs ss. Sigue el emocionante encuentro con el medio de acuerdo a tu ubicación:

- Argentina FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

- Bolivia FOX Sports 2 Cono Sur

- Chile FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

- Colombia FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

- Ecuador FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

- Guinea Ecuatorial SuperSport Maximo, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa, DStv Now

- Paraguay FOX Sports 2 Cono Sur

- Perú FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

- Portugal Eleven Sports 1 Portugal

- España Movistar Liga de Campeones 1, Mitele Plus, Movistar+

- Estados Unidos B/R Live, Univision NOW, UniMás, TUDN USA, TUDN en Vivo, TNT USA, Watch TNT

- Uruguay FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Juventus vs. Lokomotiv EN VIVO: ver EN DIRECTO Champions League

Juventus vs. Lokomotiv EN VIVO juegan HOY y podrás seguir todo el encuentro minuto a minuto, además de conocer el pronóstico, alineaciones y resultado, a través de la transmisión que ofrece La República Deportes.

Juventus vs. Lokomotiv EN VIVO: posibles alineaciones por la Champions League

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Pjanic, Khedira, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Lokomotiv: Guilherme; Ignatjev, Corluka, Höwedes, Rybus; Al. Miranchuk, Barinov, Cerqueira, Krychowiak, Mário; Éder.