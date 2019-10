“Si uno no los agrede, ellos no lo harán contigo”, dice el jugador Marcelo Díaz sobre los militares en Chile [VIDEO]

Las voces que lapidan el accionar de los militares en la crisis en Chile también tienen sus antípodas. Marcelo Díaz, el afamado volante de Racing Club de Avellaneda, ha sembrado la controversia por sus afirmaciones en un ‘live’ de Instagram.

En la transmisión, Marcelo Díaz se refirió al trato de los militares y policía con los ciudadanos de Chile, sosteniendo que, si uno no los agrede, ellos tampoco lo harán. “Las fuerzas armadas, la policía que está al servicio del país, yo creo que, si uno no los agrede, no te van a agredir, pues son personas como nosotros”, precisó el jugador.

Marcelo Díaz sustentó tu parecer diciendo que ellos solo cumplen con su labor. “Ellos también pagan contribuciones y peajes. Solamente están su trabajo y yo creo que no quieren reprimirnos ni nada por el estilo”, detalló el futbolista chileno. “Yo creo que ni a ellos les gusta el trabajo que tienen en este momento”, agregó el jugador de 32 años.

Además, a través de su transmisión ratificó que todas las protestas no deben ir acompañadas de violencia. Tras ello, las críticas dijeron presente sobre Marcelo Díaz. Por ello respondió con certeza vía Twitter, esbozando un discurso antiviolencia que exige soluciones para la crisis en Chile.

“Ojalá que hoy haya buenas respuestas y soluciones para que todo vuelva a la cama lo más pronto posible. Es hora de escuchar un mensaje contundente, no dejen pasar más tiempo por favor”, sentenció Marcelo Díaz.