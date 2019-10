[Hora, fecha y canales] Barcelona vs. Slavia Praga por la Champions League: Ver transmisión EN DIRECTO

Barcelona vs. Slavia Praga EN VIVO ONLINE | Champions League 2019 | LIVE STREAMING | Este miércoles 23 de octubre desde las 02:00 pm (hora de Perú), 8:00 p.m. (España) los azulgranas buscan el liderato del Grupo F ante los rojiblancos (vía Fox Sports, beIN Sports y Movistar Liga de Campeones). Toda la previa y las incidencias del partido te las llevará La República Deportes minuto a minuto con los goles, jugadas y todo el fútbol en vivo que quieres ver.

Ver Barcelona vs. Slavia Praga EN VIVO vía Fox Sports: ¿Cómo llegan los azulgranas?

El cuadro azulgrana llega bien entonado al Barcelona vs. Slavia Praga, han sumado una racha de 4 victorias consecutivas en Liga Santander. Estas victorias se consiguieron tanto en casa (2-1 vs. Villarreal y 4-0 vs. Sevilla), como fuera de su fortín (2-0 vs. Getafe y 3-0 vs. Eibar).

Algo para destacar en el Barcelona es que también ha podido conseguir mantener su portería imbatida en 3 de los 4 partidos y que, gracias a la derrota del Real Madrid (1-0 ante Mallorca), le ha permitido hacerse con el liderato del torneo.

Respecto a la Champions League, el Barcelona se mantiene imbatido hasta ahora (1 victoria y 1 empate), resultados positivos viéndolo del lado que no cayeron ante sus principales rivales por el pase a 8avos de final: empate 0-0 contra Dortmund, y vencieron 2-1 frente a Inter de Milan.

Teniendo este panorama, ganar en el Barcelona vs. Slavia Praga sería un buen negocio que le permitiría tomar ventaja en la clasificación, teniendo presente que tanto Dortmund como Inter se enfrentan entre sí en esta jornada.

Ver Barcelona vs. Slavia Praga EN VIVO vía Fox Sports: ¿Cómo llegan los rojiblancos?

Por su parte, el elenco rojiblanco de República Checa llega también con un presente alentador al Barcelona vs. Slavia Praga, apilan una racha de 13 partidos consecutivos sin perder en Liga Checa (11 victorias y 2 empates).

Estos resultados han demostrado su fortaleza jugando de local donde únicamente empataron como visitante: Opava (1-1) y el Karviná (0-0).

Si hablamos de su participación en la presente edición de la Champions League, el Slavia Praga aún no conoce la victoria (1 empate y 1 derrota). En la primera jornada igualó a uno frente al Inter en Italia, y luego cayó en casa frente al Borussia Dortmund (2-0).

Teniendo estos resultados, perder en el Barcelona vs. Slavia Praga lo dejaría prácticamente descartado de la lucha por la clasificación a la siguiente ronda, mientras que un empate le daría vida para seguir en su lucha por la 3ª plaza.

Barcelona vs. Slavia Praga EN VIVO vía Fox Sports: últimos partidos de los azulgranas

- Eibar 0-3 Barcelona | Liga Santander | 19.10.19

- Barcelona 4-0 Sevilla | Liga Santander | 06.10.19

- Barcelona 2-1 Inter de Milán | Champions League | 02.10.19

- Getafe 0-2 Barcelona | Liga Santander | 28.09.19

- Barcelona 2-1 Villarreal | Liga Santander | 24.09.19

Barcelona vs. Slavia Praga EN VIVO vía Fox Sports: últimos partidos de los rojiblancos

- Slavia Praga 3-1 Príbram | Liga Checa | 19.10.19

- Jablonec 0-2 Slavia Praga | Liga Checa | 06.10.19

- Slavia Praga 0-2 Borussia Dortmund | Champions League | 02.10.19

- Slavia Praga 1-0 Mlada Boleslav| Liga Checa | 28.09.19

- Slavia Praga 8-0 Slavoj Vysehrad | Copa República Checa | 25.09.19

Barcelona vs Slavia Praga: convocados del cuadro azulgrana.

Horarios para ver el Barcelona vs. Slavia Praga EN VIVO EN DIRECTO por Champions League

- Perú: 2:00 p.m.

- México: 2:00 p.m.

- Colombia: 2:00 p.m.

- Ecuador: 2:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 2:00 p.m.

- Venezuela: 3:00 p.m.

- Bolivia: 3:00 p.m.

- Paraguay: 4:00 p.m.

- Chile: 4:00 p.m.

- Argentina: 4:00 p.m.

- Brasil: 4:00 p.m.

- España: 8:00 p.m.

- Italia: 9:00 pm

Alineaciones del Barcelona vs. Slavia Praga EN VIVO por la Champions League

Slavia Praga: Ondrej Kolar; Vladimir Coufal, Ondrej Kudela, David Hovorka, Jan Boril; Petr Sevcik, Tomas Soucek; Lukas Masopust, Nicolae Sanciu, Peter Olayinka; Stanislav Tecl.

DT: Jindrich Trpisovsky

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Nélson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba; Frenkie De Jong, Sergio Busquets, Arthur; Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.

DT: Ernesto Valverde.

¿Qué canales transmitirán EN VIVO Barcelona vs. Slavia Praga por la Champions League?

Para seguir EN VIVO EN DIRECTO el Barcelona vs. Slavia Praga | Transmisión por Internet | tendrás que engancharte a la señal Fox Sports (Latinoamérica), beIN Sports, DAZN, Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Mitele Plus. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo.

- Argentina Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

- Bolivia Fox Sports Cono Sur

- Brasil Esporte Interativo Plus

- Canadá DAZN

- Chile Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

- Costa Rica FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- República Dominicana FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- El Salvador Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

- Francia RMC Sport en direct

- Alemania TeleClub Sport Live, DAZN

- Guatemala FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Honduras FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Italia NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 4

- México FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Nicaragua Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

- Panamá Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

- Paraguay Fox Sports Cono Sur

- España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus

- Estados Unidos B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW

- Uruguay Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

- Venezuela Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Canales en España para ver EN DIRECTO por Televisión el Barcelona vs. Slavia Praga por la Champions League

El partido del Grupo F de la tercera jornada de la Champions League 2019-2020, Barcelona vs. Slavia Praga, se juega este miércoles 23 de octubre en el Generali Arena a las 2:00 pm (hora peruana) y 8:00 (España), y se podrá seguir por televisión en directo a través de Movistar Liga de Campeones y la OTT de pago Mitele Plus.