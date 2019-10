José Mourinho reemplazaría a Zidane si Real Madrid no gana este martes al Galatasaray [VIDEO]

Este martes se jugará la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League, en la cual Real Madrid enfrentará a Galatasaray con obligación de obtener su primera victoria en la presente edición, sin embargo, no es la única razón por la cual deben sacar un resultado positivo.

La irregularidad presentada por el cuadro merengue habría puesto la soga en el cuello de Zinedine Zidane, quien -en el caso que pierdan en Estambul- dejaría de ser entrenador de Real Madrid. ¿quién lo reemplazaría?

De acuerdo con el diario El Mundo, la directiva presidida por Florentino Pérez habría ajustado al estratega francés para hacerle saber que tiene el deber de sumar en la Champions League, o le daría el paso a un viejo conocido de los blancos, José Mourinho.

De esta manera, Real Madrid asumiría la tercera jornada de la Liga de Campeones sin margen de error y con la obligación de ganar para retener Zidane, lo cual fue desmentido por el francés.

“No lo sé. No me preguntes a mí. Yo quiero estar aquí siempre. La situación ya conocemos. Pregúntale a otro. La presión va a estar. Lo único es preparar el partido, la situación la conocemos, pero no va a cambiar nada. Lo que va a pasar mañana no va a cambiar. Van a quedar muchos partidos”, enfatizó ‘Zizou’.

Por su lado, José Mourinho no es ajeno al Real Madrid pues fue su DT durante tres temporadas (2010-2013), en los que registró 178 partidos jugados de los cuales ganó 128, empató 28 y perdió solo 22.