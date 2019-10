Boca vs. River EN VIVO: partidazo en ‘La Bombonera’ por la vuelta de las semifinales de Copa Libertadores 2019

Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO ONLINE | Copa Libertadores 2019 | LIVE STREAMING | este martes 22 de octubre desde las 19:30 horas (Perú) Boca Juniors buscará remontar dos goles cuando enfrente a River Plate por las semifinales de la Copa Libertadores 2019 (vía Fox Sports). Toda la previa y las incidencias del partido te las llevará La República Deportes minuto a minuto con los goles, jugadas y todo el fútbol en vivo que quieres ver.

En la antesala del superclásico decisivo del próximo martes por la semifinal de la Copa Libertadores, Boca Juniors cedió su invicto en la Superliga al caer 0-1 ante Racing, mientras que River Plate rescató un empate 3-3 en su visita al Arsenal, en Sarandí.

Boca Juniors, todavía líder con 21 puntos, registró la primera derrota en diez presentaciones al caer como local por 0-1 ante Racing Club gracias al solitario tanto de Matías Zaracho para la ‘Academia’.

El equipo de Gustavo Alfaro, que el martes deberá revertir una serie de semifinal de Copa Libertadores que lo tiene 0-2 ante River Plate, tuvo una opaca noche en la mítica Bombonera y terminó cayendo ante Racing.

En un equipo con mayoría de habituales suplentes para preservar los titulares para enfrentar el martes a River, Boca no encontró respuestas futbolísticas. Ramón 'Wanchope' Ábila y el Carlos Tevez no están en óptimas condiciones físicas y lo más probable es que estén en el banquillo ante el River Plate. Si no hay sorpresas, los delanteros serán Franco Soldano y Mauro Zárate.

Los convocados de Boca Juniors para la semifinal ante River Plate por Copa Libertadores 2019.

River Plate, por su parte, rescató un empate de su visita al Arsenal, en Sarandí, al igualar 3-3 en su último compromiso previo a la definición de la serie el martes ante Boca en la Bombonera.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo logró revertir un 0-2 y un 1-3 para llevarse un punto en un encuentro donde dispuso casi totalidad de jugadores habitualmente reservas. El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, que pondrá la misma alineación titular que se impuso por 2-0 en el partido de ida que se jugó en el Monumental.

"A veces no tengo la necesidad de esperar hasta último momento y esta es una de ellas. No porque no tenga que ocultar nada sino porque estoy convencido y tengo la seguridad de que los jugadores que van a salir al campo son los que mejor están y van a responder en un partido clave", afirmó Gallardo en rueda de prensa.

Declaraciones del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, para el partido contra Boca Juniors.

Franco Armani, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz, Matías Suárez y Rafael Borré conformarán el once inicial de River Plate.

El ariete Lucas Pratto y el centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero se recuperaron en los últimos días de sus lesiones y estarán en el banquillo.

Los convocados de River Plate para la semifinal de vuelta frente a Boca Juniors.

Con información de EFE.

Boca Juniors vs. River Plate: El último antecedente en la Copa Libertadores 2018

El 9 de diciembre de 2018 River Plate se impuso a Boca Juniors por 3-1 en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores y se consagró campeón ante su clásico rival.

Boca Juniors vs. River Plate: El rival en la final de la Copa Libertadores 2019

El ganador del cruce entre Boca Juniors vs. River Plate jugará el 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile ante el Gremio o el Flamengo, que en el partido de ida empataron 1-1 y que jugarán la vuelta este miércoles.

Boca Juniors vs. River Plate: La Bombonera, escenario de la semifinal de vuelta

La mítica Bombonera de Buenos Aires, sede de una incontable cantidad de partidos históricos, está lista para recibir este martes otro trascendental encuentro: el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate.

El último Boca Juniors vs. River Plate por Copa Libertadores 2018 quedó empatado 2-2.

El estadio Alberto José Armando, conocido popularmente como la Bombonera, es uno de los campos más emblemáticos del mundo y fue declarado en 2014 "de interés deportivo, turístico y cultural de la ciudad de Buenos Aires".

Se inauguró el 25 de mayo de 1940 y desde entonces tuvo varios reformas, hasta alcanzar la capacidad actual, de unos 48.000 espectadores.

El estadio, ubicado en el barrio porteño de La Boca, fue testigo de infinidad de partidos y torneos y será una de las sedes de la Copa América de 2020 que organizarán Argentina y Colombia.

Boca vs. River EN VIVO Fox Sports: pronósticos del superclásico argentino

Boca vs. River no solo se jugará en la mítica ‘Bombonera’, la casas de apuestas moverán una fuerte suma e dinero. Apunta las siguientes cifras que están pagando por este duelo crucial de la Copa Libertadores:

Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO Fox Sports: horarios por Copa Libertadores 2019

La transmisión del partido entre Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO comenzará a las 7:30 p. m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora argentina). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este partido de Copa Libertadores 2019:

México - 7:30 p. m.

Ecuador - 7:30 p. m.

Colombia - 7:30 p. m.

Perú - 7:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami y Florida) - 8:30 p. m.

Venezuela - 8:30 p. m.

Bolivia - 8:30 p. m.

Paraguay - 9:30 p. m.

Chile - 9:30 p. m.

Uruguay - 9:30 p. m.

Brasil - 9:30 p. m.

España - 2:30 a. m. (miércoles 23 de octubre)

Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO Fox Sports: alineaciones probales por Copa Libertadores 2019

Boca Juniors: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt (o Julio Buffarini), Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Eduardo Salvio, Iván Marcone, Agustín Almendra, Alexis Mac Allister, Mauro Zárate y Franco Soldano (o Ramón ‘Wanchope’ Ábila).

Entrendor: Gustavo Alfaro.

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz, Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.