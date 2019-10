Champions League 2019: horarios de los partidos de la tercera jornada

La contienda por el torneo más importante de clubes de Europa continúa. La Liga de Campeones de la UEFA abre fuego en su tercera jornada y en esta nota te detallamos los horarios y canales de los partidos que no te puedes perder.

Los encuentros de esta jornada 3 se disputarán el martes 22 y el miércoles 23 de octubre. Real Madrid, Barcelona, Juventus y Liverpool saldrán con todo para asegurar su pase a la siguiente ronda.

Esta ronda definirá el futuro de los clubes en el torneo europeo. Entre los cruces más importantes figuran el Real Madrid vs Galatasaray, Juventus vs Lokomotiv, Barcelona vs Slavia Praga y Liverpool vs KRC Genk.

Observando los horarios de los partidos que te presentamos a continuación podrás no perderte ningún cotejo. A su vez, si eres amante del mejor fútbol internacional, las transmisiones en vivo permitirán que puedas verlos desde cualquier lugar.

Partidos Champions League martes 22 de octubre

11:55 Atlético de Madrid - Bayer Leverkusen

11:55 Shakhtar - Dinamo Zagreb

14:00 Club Brujas - PSG

14:00 Galatasaray - Real Madrid

14:00 Juventus - Lokomotiv Moscú

14:00 Manchester City - Atalanta

14:00 Olympiacos-Bayern Múnich

14:00 Tottenham - Estrella Roja

Partidos Champions League miércoles 23 de octubre

11:55 Ajax - Chelsea

11:55 RB Leipzig - Zenit

14:00 Benfica - Lyon

14:00 Genk - Liverpool

14:00 Inter - Dortmund

14:00 Lille - Valencia

14:00 Salzburgo - Nápoles

14:00 Slavia Praga - Barcelona

Canales que transmiten la Champions League 2019 - 20

Los partidos de la UEFA Champions League pueden ser vistos en FOX Sports y ESPN. En Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV para poder deslumbrarte con los mejores encuentros.

Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE solo tienes que entrar a LaRepublica.pe.

España: Movistar

Bolivia: Fox Sports, ESPN, Facebook

Brasil: Turner, Facebook

Chile: Fox Sports, ESPN, Facebook

China: PPTV

Colombia: Fox Sports, ESPN, Facebook

Costa Rica: Fox Sports, ESPN, Facebook

Cuba: Flow Sports , SportsMax

Ecuador: Fox Sports, ESPN, Facebook

Guatemala: Fox Sports, ESPN, Facebook

Japón: DAZN

México: Fox Sports, ESPN, Facebook

Nicaragua: Fox Sports, ESPN, Facebook

Paraguay: Fox Sports, ESPN, Facebook

Perú: Fox Sports, ESPN, Facebook

Uruguay: Fox Sports, ESPN, Facebook

Calendario Fase de Grupos Champions League 2019 - 20

Tercera jornada: 22 y 23 de octubre

Cuarta jornada: 5 y 6 de noviembre

Quinta jornada: 26 y 27 de noviembre

Sexta jornada: 10 y 11 de diciembre

Octavos de final

16 de diciembre: sorteo

18, 19, 25 y 26 de febrero: ida

10, 11, 17 y 18 de marzo: vuelta

Cuatros de final y semifinales

20 de marzo: sorteo

7 y 8 de abril: cuartos ida

14 y 15 de abril: cuartos vuelta

28 y 29 de abril: semifinales ida

5 y 6 de mayo: semifinales vuelta

Final

30 de mayo: Final - Atatürk Olimpiyat Stadı, Estambul