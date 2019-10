La queja de Óscar Vílchez tras perder ante Binacional: “Es inhumano jugar a 4 mil metros”

El partido entre Binacional y Alianza Universidad acaparó la atención en el inicio de la jornada 12 del Torneo Clausura por el humillante 7-0 que le propinó el equipo de Puno a su rival de turno, la mayor goleada conseguida en la Liga 1 en lo que va del año.

Óscar Vílchez, jugador del cuadro huanuqueño, alzó su voz de protesta tras el partido. El volante se quejó de las duras condiciones que tuvieron que soportar él y sus compañeros, lo cual habría sido una de las causas del insólito marcador.

El popular 'Neka' lamentó que hayan tenido que jugar un partido en esas condiciones.

“Yo sé que a muchos no les interesa, porque se mueven otros intereses, pero somos seres humanos, no se olviden de eso. Hemos jugado a casi 4 mil metros de altura, con una lluvia terrible y a 4 grados. Si eso no es inhumano, díganme por favor qué es”, escribió el volante en su cuenta de Twitter.

Todos esos factores habrían mermado el rendimiento futbolístico de los azulgranas, quienes sin embargo lograron resistir el primer tiempo sin recibir goles. Pero en el complemento ese aguante se esfumó, pues les marcaron los siete tantos en solo 35 minutos.

El comentario de Vílchez generó reacciones a favor y en contra entre los internautas, por lo que el exjugador de Alianza Lima no dudó en responder con otro mensaje, donde acusó la falta de empatía de los que lo criticaron.

Ante algunas críticas recibidas, Vílchez no se contuvo de responder.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento de que alguna autoridad se haya pronunciado por el reclamo de ‘Neka’. Por ahora, los de Huánuco deberán pasar la página de esta amarga derrota y concentrarse en Sport Huancayo, su próximo rival, para buscar un triunfo que lo acerque a una clasificación a la Copa Sudamericana.