[EN VIVO] Cruz Azul vs. Morelia: hora y canal para ver el partido por el Torneo Apertura Liga MX

Cruz Azul vs. Morelia EN VIVO HOY | TRANSMISIÓN EN DIRECTO ONLINE | STREAMING GRATIS POR YOUTUBE Y FACEBOOK | Cruz Azul recibe hoy 19 de octubre al Morelia en el Estadio Azteca por la jornada 14 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. El partido será transmitido por las señales de TUDN, Televisa deportes y ESPN 2 Norte a partir de las 17:00 horas de México.

En busca de un triunfo que lo permita acercarse a la zona de clasificación para la la fase final del campeonato, Cruz Azul se medirá esta tarde ante el Morelia. El equipo de la capital mexicana espera contar con el apoyo de toda su hinchada luego del gran triunfo obtenido ante el América la fecha pasada.

El técnico de la ‘Máquina’, Robert Dante Siboldi, es consciente de que para conseguir este apoyo deben mostrar su mejor versión ante un rival directo en la lucha por quedar entre los ocho primeros.

“La explicación lógica para mí es que si no encuentran el espectáculo que ellos quieren no te van a ver, entonces tienen que partir de eso, de adentro hacia afuera, invitarlos con la entrega, con el fútbol, con la forma de jugar, consiguiendo títulos, consiguiendo logros, ganando partidos”, señaló el estratega uruguayo.

Sobre su rival de esta tarde, señaló que sería una mala idea subestimarlos. “Luego del partido con América no podemos confiarnos, no debemos entrar en zona de confort y pensar que porque le ganamos a un equipo como América ahora podemos hacer menos a un rival como Morelia, que en el papel parecen un rival inferior a nosotros, pero no podemos verlo así”, declaró.

“Debemos ser precisos, trabajar mucho en el medio campo porque Morelia juega bien. La realidad es que nosotros debemos tener el control, como ya vimos que lo pudimos hacer, hoy veo al equipo mejor físicamente, pero nunca pensar que Morelia será fácil”, detalló Siboldi.

Yoshimar Yotún no fue tomado en cuenta para el partido de hoy a causa de la lesión que lo obligó a retirarse en el último encuentro. Javier Salas sería el encargado de suplir la ausencia del peruano.

Cruz Azul vs. Morelia EN VIVO ONLINE: horario y canales para ver el partido por Liga MX.

La ‘Monarquía’ llega al duelo con el mismo puntaje que los 'Cementeros´ (16 puntos), pero con un partido menos. El equipo de Michoacán ha tenido un leve repunte en el campeonato desde la llegada del DT Pablo Guedes, aunque en la última fecha sufrió un duro revés ante el Necaxa.

El volante Edison Flores fue convocado para este encuentro, luego de superar las molestias que le impidieron disputar el primer amistoso contra Uruguay con la selección peruana.

Cruz Azul vs. Morelia EN VIVO ONLINE: horario y canales para ver el partido por Liga MX.

Cruz Azul vs. Morelia EN VIVO ONLINE: canales para ver el partido por Liga MX 2019

Belice ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Costa Rica TUDN, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

República Dominicana ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

El Salvador ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, TUDN

Guatemala ESPN Play Norte, TUDN, ESPN2 Norte

Honduras ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, TUDN

Internacional Bet365

México TUDN, ESPN2 Norte, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo, ESPN Play Norte

Nicaragua TUDN, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Panamá ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, TUDN

Estados Unidos Univision NOW, UniMás, ESPN Deportes, ESPN Deportes+

Cruz Azul vs. Morelia EN VIVO ONLINE: horarios para ver el partido por Liga MX 2019

- Perú: 5:00 p.m.

- México: 5:00 p.m.

- Colombia: 5:00 p.m.

- Ecuador: 5:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 5:00 p.m.

- Venezuela: 6:00 p.m.

- Bolivia: 6:00 p.m.

- Paraguay: 7:00 p.m.

- Chile: 7:00 p.m.

- Argentina: 7:00 p.m.

- Brasil: 7:00 p.m.

- España: 11:00 p.m.