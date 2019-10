Lionel Messi: “El error es creernos los mejores”

Barcelona

Tras ganar su sexta bota de oro (premio que se le otorga al máximo goleador de Europa) y el estreno de la edición especial que creó el Cirque du Soleil en homenaje a su carrera, Lionel Messi mantuvo una charla con el programa Perros de la Calle, que se emite por Radio Metro.

El delantero del Barcelona, que hoy visitará al Eibar por la fecha 9 de la Liga, confesó cuál es el mayor error de los argentinos. “Uno de los mayores errores de nosotros (los argentinos) es creernos los mejores de todos. Y la verdad es que en muchas cosas estamos lejísimos”, expresó sin rodeos el capitán de la selección de fútbol nacional. Y luego agregó: “Yo la tuve que pelear, tuve que dejar mi país, mi gente, mis amigos, con 13 años. Venir a Barcelona, que era algo impensado. Quemé etapas muy rápido, y eso hizo que esté siempre metido en querer cumplir mi sueño”, señaló para luego hablar del supuesto contrato vitalicio que le habría ofrecido el Barcelona.

"En su momento se habló de contrato vitalicio, como hicieron con Iniesta. Lo que dije fue que no quiero un contrato que me ate porque no sé cómo voy a estar yo. No quiero estar si no estoy bien. Quiero competir, rendir y seguir peleando por un objetivo, no estar por un contrato. Por eso no me gustó. Pero acá me quedaría toda la vida”, acotó.

‘Lio’ también se animó a hablar sobre las razones por las que se frustró la vuelta de Neymar al ‘Barza’. “Con Neymar hablamos seguido. Seguimos manteniendo un grupo de Whatsapp en el que también está Luis Suárez. Es complicado el tema Neymar. Es difícil que salga de ahí (del PSG) y que vuelva por cómo se fue de acá. Muchos socios y gente del club no quieren que vuelva. Por lo deportivo nos vendría bárbaro, es uno de los mejores del mundo, pero es entendible la otra parte”, finalizó.

Sabía que...

