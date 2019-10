[Transmisión EN VIVO] Manchester United vs. Liverpool vía ESPN: partido vibrante por la Premier League desde Old Trafford

Manchester United vs. Liverpool EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Live Streaming Gratis | Sigue el juego por la fecha 9 de la Premier League, este domingo 20 de octubre, desde las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, beIN Sports y Sky Sports. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Manchester United vs. Liverpool vía ESPN: últimos duelos de los Red Devils

Los Red Devils llegan de capa caída al Manchester United vs. Liverpool, cargan una mochila de tres duelos sin ver la derrota. Su último cruce por la Premier League cayó por la mínima ante el Newcastle.

- Newcastle 1-0 Manchester United | Premier League

- Az Alkmaar 0-0 Manchester United | Europa League

- Manchester United 1-1 Arsenal | Premier League

- Manchester United 2-1 Rochdale | EFL Cup

- West ham 2-0 Manchester United | Premeir League

Manchester United vs. Liverpool vía ESPN: últimos duelos de los Reds

Un polo opuesto es el presente de los Reds, los dirigidos por Jurgen Klopp han apilado cinco triunfos consecutivos a puertas del Machester United vs. Liverpool. En esos últimos cruces lograron anotar un total de 11 dianas, lo que habla bien de su ataque.

- Liverpool 2-1 Leicester City | Premier League

- Liverpool 4-3 Salzburgo | Champions League

- Shelffield United 0-1 Liverpool | Premier League

- MK Dons 0-2 Liverpool | EFL Cup

- Chelsea 1-2 Liverpool | Premier League

Manchester United vs. Liverpool EN VIVO vía ESPN: últimos cruces

- Manchester United 0-0 Liverpool | Premier League

- Liverpool 3-1 Manchester United | Premier League

- Manchester United 1-4 Liverpool | Internacional Nations Cup

- Manchester United 2-1 Liverpool | Premier League

- Liverpool 0-0 Manchester United | Premier League

- Manchester United 1-1 Liverpool | Premier League

- Liverpool 0-0 Manchester United | Premier League

- Manchester United 1-1 Liverpool | Europa League

- Liverpool 2-0 Manchester United | Europa League

- Liverpool 0-1 Manchester United | Premier League

Horarios para VER EN VIVO Manchester United vs. Liverpool por la Premier League

- Perú: 10:30 a.m.

- México: 10:30 a.m.

- Colombia: 10:30 a.m.

- Ecuador: 5:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 10:30 a.m.

- Venezuela: 11:30 a.m.

- Bolivia: 11:30 a.m.

- Paraguay: 12:30 p.m.

- Chile: 12:30 p.m.

- Argentina: 12:30 p.m.

- Brasil: 12:30 p.m.

- España: 4:00 p.m.

- Inglaterra: 4:00 pm

Canales para ver EN VIVO Manchester United vs. Liverpool por la Premier League

Para seguir EN VIVO EN DIRECTO el Manchester United vs. Liverpool, tendrás que engancharte a la señal televisiva de ESPN (Latinoamérica), beIN Sports y Sky Sports. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo.

- Argentina ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bélgica VOOsport World 1, Play Sports 2

- Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Brasil Watch ESPN Brasil

- Canadá DAZN

- Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- Costa Rica Sky HD

- República Dominicana RUSH, Sky HD

- Ecuador ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- El Salvador Sky HD

- Francia RMC Sport 1, RMC Sport en direct, Canal+ Sport

- Alemania Sky Go, Sky Sport 1 HD, Sky Sport UHD

- Guatemala Sky HD

- Honduras Sky HD

- Italia Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Uno

- México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Nicaragua Sky HD

- Panamá Sky HD

- Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Perú ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Puerto Rico RUSH

- España DAZN Spain

- Reino Unido SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League

- Estados Unidos NBC Sports App, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, NBCSports.com, NBCSN

- Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Venezuela ESPN Play Sur, ESPN2 Andina