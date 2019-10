Chemo del Solar sobre el partido ante Universitario: “Espero que el arbitraje sea correcto e imparcial”

Universitario de Deportes, líder del Torneo Clausura 2019, visitará este domingo a la Universidad César Vallejo en el Estadio Mansiche de Trujillo. Los merengues vuelven a un difícil escenario donde cayeron hace unas fechas contra Carlos A. Mannucci, con el objetivo de sumar tres puntos vitales para seguir en lo más alto de la punta.

Sin embargo, la polémica se ha armado por la designación del árbitro Yovanni Quevedo como juez principal, puesto que, no dirige en Primera desde el 24 de mayo de este año. Precisamente, Chemo del Solar, entrenador del cuadro poeta, fue consultado sobre Quevedo y espera que sea “correcto e imparcial”.

“A lo largo del año, yo también he sido perjudicado por los árbitros. He escuchado a Pablo Bengoechea, Ángel Comizzo, Claudio Vivas y a otros entrenadores de equipos con no tanta historia como los tres grandes. En partidos puntuales nos hemos vistos perjudicados con errores puntuales”, dijo del Solar a RPP.

“Pero no creo que los jueces lo hayan hecho de mala fe ni con mala intención, pero de que se equivocan, se equivocan. Me uno a las palabras de Pablo (Bengoechea) y espero que el equipo que salga campeón sea el menos beneficiado con errores arbitrales. También que arbitraje del partido contra Universitario de Deportes sea correcto e imparcial, no espero que nos favorezcan bajo ningún punto de vista ni que nos perjudiquen", agregó.

El partido entre Universitario de Deportes y César Vallejo está pactado para este domingo 22 de octubre a las 4:00 p.m. en el Estadio Mansiche. El equipo de Comizzo no pierde hace siete fechas mientras que el local se ha hecho fuerte en casa y no ha perdido ningún partido en el Clausura.