Secretario general de la FPF respondió a los clubes opositores y felicitó a Universitario.

Óscar Chiri, Secretario General de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), respondió a los clubes opositores como Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Ayacucho FC, San Martín sobre la aprobación de los nuevos estatutos. El representante del ente nacional explicó que el principal problema para iniciar una mesa de diálogo es de “comunicación” y exhortó que deben respetar a FIFA.

“El principal problema es de comunicación, lamentablemente hay un grupo importante de personas que no necesariamente conocen cómo funciona el sistema del fútbol en general”, declaró Chiri en entrevista con RPP.

“La intención nunca fue afectar a los clubes que democráticamente votaron en contra y se respeta, pero cuestionaron la autoridad de FIFA y el pilar fundamental era el respeto de FIFA y algunos no lo hicieron. Quienes han salido en conferencia están aprovechando la coyuntura para de alguna forma tratar de distraer los hechos y las razones no son correctas”, agregó.

Universitario de Deportes fue uno de los clubes que votó en contra de los nuevos estatutos pero luego cambió su posición explicando que no respaldarían los mismos y que no pondrían obstáculos para que estos se den. Consultado sobre el cambio de postura de la ‘U’, Chiri aseguró que conversaron con ellos y otros clubes.

“Felicito lo de Universitario porque han reevaluado, he tenido la oportunidad de transmitir a todos los inversionistas y algunos lo han recibido y otros no. Lo están evaluando y les he hecho llegar a los clubes que deben darse cuenta que es un problema de información. Todos estamos buscando la mejora del sistema”, concluyó.